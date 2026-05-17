ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

ما زال و للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيًا مصحوبة برياح ناشطة محملّة بطبقات من الغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، ومن ثم تنخفض درجات الحرارة إعتبارًا من صباح الإثنين مع عودة الرطوبة إلى الإرتفاع.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين ١٨ و ٢٧، بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الأحد:قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح لتصل أحياناً الى٧٥ كلم /س في المناطق الشمالية يرافقها طبقات من الغبار. يتوقع تساقط امطار في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين في مناطق مع احتمال حدوث برق و رعد .الإثنين:غائم بالاجمال بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع احتمال تساقط امطار في مناطق الشرقي مع احتمال حدوث برق و رعد في الفترة الصباحية. يتكون الضباب على المرتفعات وتتنشط الرياح أحياناً لتصل سرعتها ٥٠ كلم/س مع احتمال بعض الغبار في الاجواء.الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .الأربعاء:غائم بالاجمال بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .