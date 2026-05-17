تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
17-05-2026 | 04:46
A-
A+
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ما زال لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيًا مصحوبة برياح ناشطة محملّة بطبقات من الغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، ومن ثم تنخفض درجات الحرارة إعتبارًا من صباح الإثنين مع عودة الرطوبة إلى الإرتفاع.
Advertisement

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.


الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:  
قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح لتصل أحياناً الى٧٥ كلم /س في المناطق الشمالية يرافقها طبقات من الغبار. يتوقع تساقط امطار في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين في مناطق البقاع الشرقي مع احتمال حدوث برق و رعد .
الإثنين:  
غائم بالاجمال بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع احتمال تساقط امطار في مناطق البقاع الشرقي مع احتمال حدوث برق و رعد في الفترة الصباحية. يتكون الضباب على المرتفعات وتتنشط الرياح أحياناً لتصل سرعتها ٥٠ كلم/س مع احتمال بعض الغبار في الاجواء.
الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .
الأربعاء:  
غائم بالاجمال بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .
 
مواضيع ذات صلة
درجات الحرارة إلى ارتفاع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في درجات الحرارة.. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان على موعد مع ارتفاع بالحرارة...إليكم تفاصيل الطقس!
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أجواء ربيعية متقلبة...تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة!
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع الشرقي

الحوض الشرقي

الشمالي

البقاع

طرابلس

بيروت

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:56 | 2026-05-17
Lebanon24
08:16 | 2026-05-17
Lebanon24
08:12 | 2026-05-17
Lebanon24
08:00 | 2026-05-17
Lebanon24
07:58 | 2026-05-17
Lebanon24
07:54 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24