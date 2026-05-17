تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
27
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المطران عودة: لبناننا كالأعمى يتخبّط في التناقضات والنزاعات والحروب متلمّساً طريق القيامة والخلاص
Lebanon 24
17-05-2026
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس متروبوليت
بيروت
وتوابعها للروم الأرثوذكس
المطران الياس عودة
خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
Advertisement
بعد قراءة الإنجيل ألقى عظة بعنوان "
المسيح
قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور".
وقال: "إنسان اليوم أيضا يعيش أنواعا كثيرة من العمى. قد لا يكون أعمى جسديا، لكنه أعمى القلب والبصيرة. فهناك من تعميه محبة المال، فيقيس قيمة الإنسان بما يملك. وهناك من تعميه الكبرياء، فلا يرى خطاياه بل خطايا الآخرين فقط. وثمة من تعميه الشهوات والإدمانات، فيعيش عبدا لما يدمره. وهناك من تعميه الكراهية والتطرف، فلا يرى صورة الله في أخيه الإنسان".
أضاف: "التكنولوجيا نفسها، التي كان يفترض أن تقرب البشر، صارت أحيانا سببا لعمى داخلي، إذ امتلأت العيون بالشاشات بينما فرغ القلب من الصلاة، من الإنسانية والمحبة، وازدحم الفكر بالأخبار والثرثرات فيما النفس جائعة إلى كلمة الله. إن أخطر أنواع العمى أن يظن الإنسان نفسه مبصرا فيما هو غارق في الظلمة. هذا ما قاله
الرب
للفريسيين: «لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة، ولكنكم الآن تقولون إننا نبصر، فخطيئتكم باقية» (يو9: 41 ). الإعتراف بالعمى هو بداية الشفاء، أما التظاهر بمعرفة النور فهو استمرار في الموت الداخلي. لذلك، تدعونا الكنيسة اليوم إلى الوقوف أمام المسيح مثل ذلك الأعمى، غير ممتلئين من ذواتنا، ومتكبرين بمعرفتنا، بل صارخين من أعماق القلب: «يا رب، أنر عيني». الإستنارة الحقيقية لا تأتي من ثقافة العالم ولا من كثرة المعلومات وعظم الممتلكات، والسلطة والمجد، بل من اللقاء الحي بالمسيح «نور العالم»، الذي حين يدخل القلب، يرى الإنسان نفسه بصدق، ويرى أخاه بمحبة، والحياة كلها برجاء جديد".
وختم: "مع اقتراب الفترة الفصحية من خاتمتها، إذ نودع
الفصح
بعد أيام، نصلي كي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا جميعهم من أجل إنقاذه من الموت المحدق به. لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب متلمسا طريق
القيامة
والخلاص.".
مواضيع ذات صلة
المطران إلياس عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقا نحو الإيمان
Lebanon 24
المطران إلياس عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقا نحو الإيمان
17/05/2026 16:02:27
17/05/2026 16:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران الطوال: موقفا الفاتيكان والأردن والضغط الدولي أدت إلى إعادة فتح كنيسة القيامة
Lebanon 24
المطران الطوال: موقفا الفاتيكان والأردن والضغط الدولي أدت إلى إعادة فتح كنيسة القيامة
17/05/2026 16:02:27
17/05/2026 16:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران سويف اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد القيامة
Lebanon 24
المطران سويف اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد القيامة
17/05/2026 16:02:27
17/05/2026 16:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران عوده يستقبل فريد البستاني ويبحث معه الأوضاع الراهنة
Lebanon 24
المطران عوده يستقبل فريد البستاني ويبحث معه الأوضاع الراهنة
17/05/2026 16:02:27
17/05/2026 16:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران الياس عودة
الكنيست
المسيح
بيروت
لبنان
كنيسة
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب.. شهداء وجرحى واستهداف قرب حاجز للجيش
Lebanon 24
غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب.. شهداء وجرحى واستهداف قرب حاجز للجيش
08:56 | 2026-05-17
17/05/2026 08:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت
Lebanon 24
إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت
08:16 | 2026-05-17
17/05/2026 08:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية
Lebanon 24
مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية
08:12 | 2026-05-17
17/05/2026 08:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب
Lebanon 24
الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب
08:00 | 2026-05-17
17/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "مسيّرات الألياف" التي يستخدمها "حزب الله".. ماذا قال نتنياهو؟
Lebanon 24
عن "مسيّرات الألياف" التي يستخدمها "حزب الله".. ماذا قال نتنياهو؟
07:58 | 2026-05-17
17/05/2026 07:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
15:35 | 2026-05-16
16/05/2026 03:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
12:00 | 2026-05-16
16/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
Lebanon 24
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
16:52 | 2026-05-16
16/05/2026 04:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
10:01 | 2026-05-16
16/05/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:56 | 2026-05-17
غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب.. شهداء وجرحى واستهداف قرب حاجز للجيش
08:16 | 2026-05-17
إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت
08:12 | 2026-05-17
مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية
08:00 | 2026-05-17
الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب
07:58 | 2026-05-17
عن "مسيّرات الألياف" التي يستخدمها "حزب الله".. ماذا قال نتنياهو؟
07:54 | 2026-05-17
تنظيفات واسعة في مجرى الليطاني.. إزالة تعديات ومصادر تلوث في البقاع الغربي
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
17/05/2026 16:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
17/05/2026 16:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
17/05/2026 16:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24