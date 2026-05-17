نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع تُدين استهداف محيط مستشفى حيرام في صور

دانت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في "العدوان الهمجي الذي استهدف مدينة صور وقرى ، وأوقع أضراراً جسيمة في المنازل والمؤسسات التجارية والقطاعات الصحية، في استمرار لسياسة الإرهاب المنظم التي يمارسها العدو بحق المدنيين والبنى التحتية والخدماتية في ".واعتبرت في بيان، انّ "استهداف محيط مستشفى حيرام في صور، وما نتج عنه من إصابات بين أفراد الطاقم الإداري والتمريضي والعاملين في الصيانة، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفى، يكشف مجدداً الطبيعة الإجرامية لهذا العدو الذي لا يتورّع عن استهداف المرافق الصحية والطبية، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية التي تحرّم التعرض للمستشفيات والطواقم الطبية أثناء النزاعات والحروب".ورأت أنّ "صمت وعجز المؤسسات الأممية، وفي مقدّمها ، عن وضع حدّ لهذه الجرائم، يشجّع على التمادي في عدوانه، ويمنحه غطاءً سياسياً لمواصلة استباحة اللبناني والفلسطيني".ودعت "الهيئات الصحية والحقوقية الدولية، وفي مقدّمها ، إلى التحرّك الفوري لإدانة هذه الاعتداءات وتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها باعتبارها جرائم حرب موصوفة".