لبنان
نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع تُدين استهداف محيط مستشفى حيرام في صور
Lebanon 24
17-05-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في
البقاع
"العدوان
الصهيوني
الهمجي الذي استهدف مدينة صور وقرى
القضاء
، وأوقع أضراراً جسيمة في المنازل والمؤسسات التجارية والقطاعات الصحية، في استمرار لسياسة الإرهاب المنظم التي يمارسها العدو بحق المدنيين والبنى التحتية والخدماتية في
لبنان
".
واعتبرت في بيان، انّ "استهداف محيط مستشفى حيرام في صور، وما نتج عنه من إصابات بين أفراد الطاقم الإداري والتمريضي والعاملين في الصيانة، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفى، يكشف مجدداً الطبيعة الإجرامية لهذا العدو الذي لا يتورّع عن استهداف المرافق الصحية والطبية، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية التي تحرّم التعرض للمستشفيات والطواقم الطبية أثناء النزاعات والحروب".
ورأت أنّ "صمت
المجتمع الدولي
وعجز المؤسسات الأممية، وفي مقدّمها
الأمم المتحدة
، عن وضع حدّ لهذه الجرائم، يشجّع
الاحتلال
على التمادي في عدوانه، ويمنحه غطاءً سياسياً لمواصلة استباحة
الدم
اللبناني والفلسطيني".
ودعت "الهيئات الصحية والحقوقية الدولية، وفي مقدّمها
منظمة الصحة العالمية
، إلى التحرّك الفوري لإدانة هذه الاعتداءات وتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها باعتبارها جرائم حرب موصوفة".
