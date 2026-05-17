البعريني يستقبل بعثة لبنان للكيمبو بعد مشاركتها في بطولة العالم بتركيا ويشيد بإنجازاتها

استقبل النّائب وليد البعريني في مكتبه في المحمّرة، البعثة التي مثّلت في للكيمبو في ، برئاسة مؤسس ورئيس الكيمبو في لبنان رائد عباس بو شقرا.وضمّت البعثة سامر جميل العياص وأمين الصندوق رئيس لجنة نافع وبطل العالم الطفل محمد قاسم نافع.ونوه البعريني بالجهود التي يبذلها القائمون على رياضة الكيمبو في لبنان، مثنيًا على الإنجازات التي يحققها اللاعبون اللبنانيون رغم التحديات، مؤكدًا أهمية دعم الطاقات الشبابية والرياضية لما تمثّله من صورة مشرقة عن لبنان وإرادة أبنائه في التميّز والنجاح.