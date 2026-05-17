تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
17-05-2026 | 08:00
A-
A+
الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب
الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يدخل ملف الجنوب مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد إحصاء المنازل المهدمة والغارات اليومية، إذ بدأت تتقدم إلى الواجهة قضية أقل حضوراً في التداول السياسي: كلفة إعادة القرى إلى الحياة.

وبحسب مصدر أمني قال لـ"لبنان24"، فإن الأضرار لا تقف عند حدود الحجر والبنى التحتية، بل تطال الأراضي الزراعية، الأحراج، مصادر المياه، الطرقات والبيئة والمزارع التي يقوم عليها اقتصاد القرى الحدودية.
Advertisement

ووفق المصدر، فإن التحدي المقبل لن يكون في إعادة الإعمار فقط، بل في تحديد ما إذا كانت بعض المناطق قادرة أصلاً على استعادة دورة العيش الطبيعية سريعاً، من الزراعة إلى المياه والخدمات، خصوصاً أن جزءاً من الخسائر لا يظهر مباشرة في صور الدمار، بل في قدرة الأهالي على العودة إلى أرزاقهم واستثمار أرضهم من جديد.

وتشير مصادر متابعة إلى أن هذا النوع من الأضرار يفرض مقاربة مختلفة لملف الجنوب، لا تكتفي بتقدير كلفة المباني المتضررة، بل تشمل كلفة تعطّل الإنتاج الزراعي، تراجع الحركة الاقتصادية، صعوبة تأمين الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المرافق التي تحتاجها القرى كي لا تتحول العودة إليها إلى عودة شكلية فقط.

بهذا المعنى، يتحول الجنوب من ملف أمني إلى ملف تعافٍ طويل، عنوانه الأساسي "إعادة بناء شروط البقاء، لا الجدران فقط". فالمعركة المقبلة لن تكون محصورة بإعادة ما تهدّم، بل بإعادة القدرة على العيش في القرى الحدودية، حيث تصبح الأرض والمياه والطرقات والزراعة جزءاً أساسياً من أي خطة إنقاذ حقيقية.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الرئاسة تحضر أوراق التفاوض: تثبيت وقف النار وعودة آمنة للأهالي إلى الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نزوحٌ معكوس جنوبًا… الأهالي يعودون إلى القرى المهددة!
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يواكب عودة الأهالي جنوباً.. فتح طرقات وتحذير من سلوك أخرى (صور)
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بمنشورات تحذر من مخاطر الالغام.. الدفاع المدني والجيش ينظمان عودة أهالي الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

إعادة الإعمار

إعادة تشغيل

على استعادة

لبنان24

الغارات

المعن

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-05-17
Lebanon24
12:19 | 2026-05-17
Lebanon24
12:07 | 2026-05-17
Lebanon24
11:41 | 2026-05-17
Lebanon24
11:01 | 2026-05-17
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24