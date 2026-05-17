تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: لبنان لا يحفظه الإستسلام والعار ودفن الرأس بالرمال

Lebanon 24
17-05-2026 | 07:52
A-
A+
قبلان: لبنان لا يحفظه الإستسلام والعار ودفن الرأس بالرمال
قبلان: لبنان لا يحفظه الإستسلام والعار ودفن الرأس بالرمال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، بمناسبة ذكرى اتفاق ١٧ أيار: "في ذكرى اتفاق 17 أيار المشؤوم الذي كاد يبتلع الهوية اللبنانية والذي سقط بتضحيات فصائل المقاومة وانتفاضة 6 شباط التاريخية التي استعادت الدولة والهوية والناس أقول: ما نعيشه اليوم مسار يضعنا أمام كارثة أخطر من 17 أيار، لأن سلطة هذا البلد تريد حرق لبنان وسلمه الأهلي بأي ثمن. وما تمّ الإتفاق عليه خلف الكواليس بين السلطة اللبنانية وإسرائيل الإرهابية يجري تقديمه كمسودة شروط إسرائيلية بهدف تصفية الأمن الوطني اللبناني وضرب الداخل والخلاص من المقاومة وأهل الجنوب والضاحية والبقاع، وهذا عين الحرب الأهلية، وحذارِ من لعبة الأدوار، لأن كل نص ينتقص من سيادة وامن لبنان بالمسودة الصهيونية هو طلب وتحريض من السلطة اللبنانية، وهذا يضعنا أمام سلطة لبنانية تنحر الأمن القومي للبنان، بل من المؤكد أن هذه السلطة تفرّط بأغلى ما في هذا البلد ولا يهمّها إلا خدمة المشروع الأميركي، ومع ذلك لا خيانة أكبر ممن يحرّض إسرائيل وأميركا على مواصلة الحرب للخلاص من أبناء وطنها، والخطير بالأمر أنّ السلطة اللبنانية تعطي إسرائيل الإرهابية بالغرف المغلقة مواصفات أفضلية لاقتلاع لبنان والخلاص من أيّ قوة وطنية".
Advertisement

وتابع: "القضية هنا قضية أمن وطني لا سلعة في سوق السياسة لتتمّ المساومة عليها، وبكل صراحة السلطة اللبنانية تريد تسليم أمنها الوطني لأميركا وإسرائيل، وهذا يعني أن السلطة الحالية تشرع بالتصفية الكاملة للبلد وهذا عين الإنتحار الكياني، ولكن الشيء الأخطر هو الفتنة التي تقودها السلطة الحالية بأسلحة الخارج أولاً، والخطورة تالياً بالمعادلة أنّ أميركا تفتش عن أمن إسرائيل فيما السلطة اللبنانية تفتّش عمّن يُصَفّي مقاومتها وشعبها وقدرات سيادتها الوطنية، وهذا يضعنا بقلب أخطر مشروع تدمير ذاتي للبنان، وما يجب أن يعرفه البعض أنّ حماية الأمن القومي للبنان لا يمر بوزارة الخارجية الأميركية وخرائط تل أبيب، كما أنّ القرارات المصيرية للبنان لا تُطبخ بالخارجية الأميركية ولا بالأوكار المغلقة بين سلطة الوصاية اللبنانية وأفاعي تل أبيب، وهذا يكشف لنا حقيقة السلطة التي تكرر أخطر أزمات لبنان الداخلية ضمن مهمة تعرف أنها تضرب صميم السلم الأهلي، ومعه نكاد نكون أمام سلطة احتلال بالوكالة".

واضاف: "ما يجري الآن عبارة عن استقواء السلطة اللبنانية بآلة الحرب الصهيونية لتصفية حساباتها الداخلية التي تخدم أميركا وإسرائيل، إلا أن الواقع السيادي أكبر بكثير من فتنة السلطة وأهدافها التدميرية، وحذارِ من التمادي بالخطأ، لأنّ الوصفات الخارجية عند أميركا جاهزة لكافة أنواع الحروب الأهلية وما يلزم لتدمير الدولة وناسها، والخطير عند هذه السلطة أنه لا دافع لها إلا تصفية الحسابات الداخلية، ولأجل هذا الهدف تستعين بالخارج وهو عين الوصفة السريعة لتفجير لبنان من الداخل. إلا أنّ واقع لبنان التاريخي صريح بعظمة بقائه وصمود ناسه وانتصار قواه الوطنية وخسارة اللعبة الخارجية وسقوط عرّابيها وأصحاب فتنتها الدموية، ومع أي مخاض جديد سيربح لبنان ويخسر عدو السلم الأهلي مهما كان، والتاريخ درس لمن يعتبر".

وختم قبلان: " أخيراً أقول للبعض: لبنان لا يحفظه الإستسلام والعار ودفن الرأس بالرمال، والسلاح الذي استردّ لبنان هو ضمانة هذا البلد وسيادته وليس من ترك الأرض والحدود ومنع الجيش اللبناني من مهمته الوطنية الكبرى، ولا سلاح أعظم وأشرف ممن استعاد المسجد والكنيسة وحرر لبنان واسترجع الدولة ومؤسساتها، ولا خيانة أكبر ممن باع البلد وسلّم الوطن أو سكت عن محتل أو تعاون معه، ولا قيمة للمسجد والكنيسة إلا بالحق ولا حق أكبر من حماية لبنان".
مواضيع ذات صلة
قبلان: لبنان يُحكم من لبنان فقط لا من تل أبيب أو واشنطن أو غيرها
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لا شيء ينقذ لبنان إلا وحدته وتضامنه واستعادة دور الدولة الوطني
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لا خشية على لبنان إلا من السلطة السياسية اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لا خطر على لبنان أعظم ممن يروّج للفتنة الدينية والخصومة المسيحية الإسلامية
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

هذا البلد

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-05-17
Lebanon24
12:19 | 2026-05-17
Lebanon24
12:07 | 2026-05-17
Lebanon24
11:41 | 2026-05-17
Lebanon24
11:01 | 2026-05-17
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24