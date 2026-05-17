لبنان

تنظيفات واسعة في مجرى الليطاني.. إزالة تعديات ومصادر تلوث في البقاع الغربي

Lebanon 24
17-05-2026 | 07:54
تنظيفات واسعة في مجرى الليطاني.. إزالة تعديات ومصادر تلوث في البقاع الغربي
تنظيفات واسعة في مجرى الليطاني.. إزالة تعديات ومصادر تلوث في البقاع الغربي
واكبت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أعمال تنظيف مجرى النهر وإزالة مصادر التلوث المباشر، متابعةً للإجراءات التي باشرت بها المصلحة في بلدة غزة – البقاع الغربي، في إطار مهامها القانونية في حماية الموارد المائية ومكافحة مصادر التلوث، وبعد الكشف الميداني الذي أجرته الفرق الفنية التابعة للمصلحة وتوجيه الإنذارات اللازمة إلى أصحاب مزارع المواشي المخالفة وإلزامهم بإزالة التعديات وتسوية أوضاعهم البيئية والقانونية.
وبحسب بيان، شملت الأعمال إزالة التعديات الواقعة على ضفاف النهر والأملاك النهرية، ورفع الأبقار النافقة التي كانت مرمية ضمن المجرى ومحيطه، لما تشكله من خطر بيئي وصحي جسيم، إضافة إلى إقامة ساتر ترابي فاصل على الضفة بهدف الحد من رمي المخلفات ومنع تجدد التعديات والتسربات الملوثة إلى النهر.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء ما كشفته المتابعة الفنية من قيام عدد من مزارع المواشي المخالفة بتصريف مخلفاتها السائلة والصلبة مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني من دون تجهيزات لمعالجة النفايات السائلة، وفي مخالفة لمنهجية وزارة البيئة لمكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون الصادرة بموجب الكتاب رقم 6314/ب تاريخ 14 تشرين الثاني 2018، وللمعايير البيئية المحددة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30 كانون الثاني 2001، فضلاً عن مخالفة القرار رقم 16/1 تاريخ 21 آذار 2001 المتعلق بالشروط البيئية الواجب توافرها لإنشاء واستثمار مزارع الأبقار والطيور الداجنة والحيوانات الأليفة.

وأكدت المصلحة "استمرارها في متابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية والجزائية اللازمة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المختصة، بما في ذلك طلب إقفال المزارع المخالفة وإزالة التعديات عن الأملاك النهرية، حفاظًا على الموارد المائية والصحة العامة والسلامة البيئية".
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

بحيرة القرعون

البقاع الغربي

نهر الليطاني

وزارة البيئة

الليطاني

