تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت
Lebanon 24
17-05-2026
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "ما يعبر عنه من تمديد لهدنة أو وقف لإطلاق النار، إنما هو للأسف مظلة من السلطة
اللبنانية
للعدو
الإسرائيلي
لكي يمارس طبيعته في القتل والتدمير وتوسيع
الاحتلال
على مستوى الجغرافيا".
Advertisement
وخلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم في حسينية الإمام علي في الهرمل إحياءً لذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد المسعف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية محمد حسين الحسيني، بحضور النائب ملحم الحجيري وفاعليات قال حمادة إن "مفاوضات
واشنطن
تقدم في ظاهرها أنها مفاوضات بين فريقين، إنما هي مسرحية قذرة لا أطراف فيها إلا المشروع الصهيو- أميركي، وأن الذي يمثل
لبنان
ليس سوى يد توقع على إملاءات، لا حضور لمطالب ولا أهداف، إنما يجتمعون على أمر واحد، وهو التحالف على
حزب الله
والشرفاء، من جملة تحالف على محور
المقاومة
، ليتمكن المشروع الصهيو-أميركي من بسط سيطرته على كامل المنطقة، لكي تكون بجغرافيتها وثرواتها جزءاً مما يسمى بإسرائيل الكبرى".
واعتبر أن "البعض يذهب إلى
الولايات المتحدة
الأميركية للتفاوض على حياة ووجود المكوّن المؤسس الرئيس الأكبر في لبنان، وهو الشيعة بالحد الأدنى، فضلاً عن المكوّن الأكبر الذي يعبر الطوائف والمذاهب، وهو خيار المقاومة".
ورأى أن "البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت، ويقدم لإسرائيل ما لم يحلم به الكيان ذات يوم، وأن هذا البعض قد عاد إلى رهاناته الخاسرة التاريخية، وهو الذي دخل على الدبابات
الإسرائيلية
، ويظن أنه عاد ليدخل على دمنا وأشلائنا".
وقال: "لم نكن نتوهم أو نبالغ حينما قلنا إن هذه معركة وجود"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة الأميركية تدخل للمرة الأولى منذ العام 84 في معركة واضحة مع الإسرائيلي، وهذه ربما لن تتكرر، وتشكل الفرصة الذهبية لمشروع الكيان".
وأكد حمادة "أننا حاضرون وثابتون وسنواجه هذا المشروع كما في السابق، وأن هذه المقاومة على رغم كل ما يُرتّب لها من أثمان ثابتة وستنتصر، وتملك من أسباب القوة والمواجهة معتمدة
على الله
والروح التي يحملها هذا المجتمع".
مواضيع ذات صلة
إيهاب حمادة: لا تواصل مع الرئيس عون وكل حديث عن ذلك غير صحيح
Lebanon 24
إيهاب حمادة: لا تواصل مع الرئيس عون وكل حديث عن ذلك غير صحيح
17/05/2026 19:40:08
17/05/2026 19:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب إيهاب حمادة لـ"الجزيرة": معادلتنا هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضي لبنان بما فيها مزارع شبعا وإلا القتال حتى آخر نفس
Lebanon 24
النائب إيهاب حمادة لـ"الجزيرة": معادلتنا هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضي لبنان بما فيها مزارع شبعا وإلا القتال حتى آخر نفس
17/05/2026 19:40:08
17/05/2026 19:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: البعض في لبنان مصرّ حتى الموت بتجاهل كل ما له علاقة بالواقع أو المنطق
Lebanon 24
جعجع: البعض في لبنان مصرّ حتى الموت بتجاهل كل ما له علاقة بالواقع أو المنطق
17/05/2026 19:40:08
17/05/2026 19:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: البعض فضّل جر لبنان إلى حرب لا صلة له بها وربط الحل بالوضع الإقليمي
Lebanon 24
عون: البعض فضّل جر لبنان إلى حرب لا صلة له بها وربط الحل بالوضع الإقليمي
17/05/2026 19:40:08
17/05/2026 19:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
المقاومة
على الله
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب
Lebanon 24
الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب
12:25 | 2026-05-17
17/05/2026 12:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت
Lebanon 24
نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت
12:19 | 2026-05-17
17/05/2026 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لحزب الله وهذا ما استهدفه!
Lebanon 24
بيان جديد لحزب الله وهذا ما استهدفه!
12:07 | 2026-05-17
17/05/2026 12:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
Lebanon 24
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
11:41 | 2026-05-17
17/05/2026 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجيش الاسرائيلي.. انذار عاجل الى سكان هذه البلدات
Lebanon 24
من الجيش الاسرائيلي.. انذار عاجل الى سكان هذه البلدات
11:01 | 2026-05-17
17/05/2026 11:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
15:35 | 2026-05-16
16/05/2026 03:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
Lebanon 24
"عقيدة إسرائيلية جديدة ضد لبنان".. أنظروا إلى الخيام!
16:52 | 2026-05-16
16/05/2026 04:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
23:01 | 2026-05-16
16/05/2026 11:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:25 | 2026-05-17
الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب
12:19 | 2026-05-17
نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت
12:07 | 2026-05-17
بيان جديد لحزب الله وهذا ما استهدفه!
11:41 | 2026-05-17
مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة
11:01 | 2026-05-17
من الجيش الاسرائيلي.. انذار عاجل الى سكان هذه البلدات
11:00 | 2026-05-17
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
17/05/2026 19:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
17/05/2026 19:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
17/05/2026 19:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24