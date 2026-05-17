إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "ما يعبر عنه من تمديد لهدنة أو وقف لإطلاق النار، إنما هو للأسف مظلة من السلطة للعدو لكي يمارس طبيعته في القتل والتدمير وتوسيع على مستوى الجغرافيا".

وخلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم في حسينية الإمام علي في الهرمل إحياءً لذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد المسعف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية محمد حسين الحسيني، بحضور النائب ملحم الحجيري وفاعليات قال حمادة إن "مفاوضات تقدم في ظاهرها أنها مفاوضات بين فريقين، إنما هي مسرحية قذرة لا أطراف فيها إلا المشروع الصهيو- أميركي، وأن الذي يمثل ليس سوى يد توقع على إملاءات، لا حضور لمطالب ولا أهداف، إنما يجتمعون على أمر واحد، وهو التحالف على والشرفاء، من جملة تحالف على محور ، ليتمكن المشروع الصهيو-أميركي من بسط سيطرته على كامل المنطقة، لكي تكون بجغرافيتها وثرواتها جزءاً مما يسمى بإسرائيل الكبرى".



واعتبر أن "البعض يذهب إلى الأميركية للتفاوض على حياة ووجود المكوّن المؤسس الرئيس الأكبر في لبنان، وهو الشيعة بالحد الأدنى، فضلاً عن المكوّن الأكبر الذي يعبر الطوائف والمذاهب، وهو خيار المقاومة".





ورأى أن "البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت، ويقدم لإسرائيل ما لم يحلم به الكيان ذات يوم، وأن هذا البعض قد عاد إلى رهاناته الخاسرة التاريخية، وهو الذي دخل على الدبابات ، ويظن أنه عاد ليدخل على دمنا وأشلائنا".



وقال: "لم نكن نتوهم أو نبالغ حينما قلنا إن هذه معركة وجود"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة الأميركية تدخل للمرة الأولى منذ العام 84 في معركة واضحة مع الإسرائيلي، وهذه ربما لن تتكرر، وتشكل الفرصة الذهبية لمشروع الكيان".





وأكد حمادة "أننا حاضرون وثابتون وسنواجه هذا المشروع كما في السابق، وأن هذه المقاومة على رغم كل ما يُرتّب لها من أثمان ثابتة وستنتصر، وتملك من أسباب القوة والمواجهة معتمدة والروح التي يحملها هذا المجتمع".