تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت

Lebanon 24
17-05-2026 | 08:16
A-
A+
إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت
إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "ما يعبر عنه من تمديد لهدنة أو وقف لإطلاق النار، إنما هو للأسف مظلة من السلطة اللبنانية للعدو الإسرائيلي لكي يمارس طبيعته في القتل والتدمير وتوسيع الاحتلال على مستوى الجغرافيا".
Advertisement


وخلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم في حسينية الإمام علي في الهرمل إحياءً لذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد المسعف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية محمد حسين الحسيني، بحضور النائب ملحم الحجيري وفاعليات قال حمادة إن "مفاوضات واشنطن تقدم في ظاهرها أنها مفاوضات بين فريقين، إنما هي مسرحية قذرة لا أطراف فيها إلا المشروع الصهيو- أميركي، وأن الذي يمثل لبنان ليس سوى يد توقع على إملاءات، لا حضور لمطالب ولا أهداف، إنما يجتمعون على أمر واحد، وهو التحالف على حزب الله والشرفاء، من جملة تحالف على محور المقاومة، ليتمكن المشروع الصهيو-أميركي من بسط سيطرته على كامل المنطقة، لكي تكون بجغرافيتها وثرواتها جزءاً مما يسمى بإسرائيل الكبرى".

واعتبر أن "البعض يذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية للتفاوض على حياة ووجود المكوّن المؤسس الرئيس الأكبر في لبنان، وهو الشيعة بالحد الأدنى، فضلاً عن المكوّن الأكبر الذي يعبر الطوائف والمذاهب، وهو خيار المقاومة".


ورأى أن "البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت، ويقدم لإسرائيل ما لم يحلم به الكيان ذات يوم، وأن هذا البعض قد عاد إلى رهاناته الخاسرة التاريخية، وهو الذي دخل على الدبابات الإسرائيلية، ويظن أنه عاد ليدخل على دمنا وأشلائنا".

وقال: "لم نكن نتوهم أو نبالغ حينما قلنا إن هذه معركة وجود"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة الأميركية تدخل للمرة الأولى منذ العام 84 في معركة واضحة مع الإسرائيلي، وهذه ربما لن تتكرر، وتشكل الفرصة الذهبية لمشروع الكيان".


وأكد حمادة "أننا حاضرون وثابتون وسنواجه هذا المشروع كما في السابق، وأن هذه المقاومة على رغم كل ما يُرتّب لها من أثمان ثابتة وستنتصر، وتملك من أسباب القوة والمواجهة معتمدة على الله والروح التي يحملها هذا المجتمع".
مواضيع ذات صلة
إيهاب حمادة: لا تواصل مع الرئيس عون وكل حديث عن ذلك غير صحيح
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب إيهاب حمادة لـ"الجزيرة": معادلتنا هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضي لبنان بما فيها مزارع شبعا وإلا القتال حتى آخر نفس
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: البعض في لبنان مصرّ حتى الموت بتجاهل كل ما له علاقة بالواقع أو المنطق
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: البعض فضّل جر لبنان إلى حرب لا صلة له بها وربط الحل بالوضع الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

على الله

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-05-17
Lebanon24
12:19 | 2026-05-17
Lebanon24
12:07 | 2026-05-17
Lebanon24
11:41 | 2026-05-17
Lebanon24
11:01 | 2026-05-17
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24