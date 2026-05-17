مداهمة في القلمون.. أسلحة ومخدرات ودراجات مسروقة بقبضة الجيش

أفادت مندوبة " " عن أنّ دورية من ، داهمت فجر اليوم، مشروع علم الدين في منطقة ، حيث أوقفت أربعة أشخاص وضبطت بحوزتهم أسلحة ومخدرات ودراجات نارية مسروقة.وقد جرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم