وزير الثقافة: رغم الظروف الصعبة يجب ان يبقى الوصول الى المعالم الثقافية الكبرى قائما

توافد لبنانيون من مختلف الفئات العمرية، على مدى ساعات النهار، إلى الذي فتح أبوابه مجانًا أمام الزوار بمناسبة للمتاحف.

وتولى اختصاصيون في علم الآثار تعريف الحضور إلى مقتنيات المتحف والثروات التاريخية التي تحتضنها قاعاته، في رحلة تمتد عبر آلاف السنين، تبدأ من الأدوات الحجرية العائدة إلى عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بتماثيل الفينيقية وفسيفساء الرومانية، وصولًا إلى القطع البرونزية التي تعكس مهارة الأجداد وحرفيتهم.

وتجسد كل قطعة معروضة حضارات تعاقبت على هذه الأرض وأسهمت في تكوين هوية المتنوعة، فيما يشكل المتحف مساحة تربط الماضي بالحاضر وتعزز معنى الهوية الوطنية الجامعة.

Advertisement

وكان الدكتور غسان سلامة جال في وسط الحضور وشدد على انه "رغم الظروف الصعبة التي نعيشها يجب ان يبقى الوصول الى المعالم الثقافية الكبرى قائماً"، وقال في تصريح: "أنا مسرور جدا بهذا اليوم العالمي للمتاحف، صحيح أن أحوالنا في لبنان صعبة لكن يجب أن نستمر ويجب أن يبقى الوصول للمعالم الثقافية الكبرى بالبلد قائمًا، واليوم هو اليوم العالمي للمتاحف ولذلك قررنا أن نفتح المتحف الوطني طوال مجانا لكي تأتي العائلات ومنها من جاء للمرة الأولى إلى هذا المعلم الوطني الكبير، وكم كان سروري كبيرا لرؤية المئات من اللبنانيين يتقاطرون منذ الصباح، فدخل الى المتحف خلال ثلاث ساعات أكثر من 600 شخص فهذا غير مسبوق، وأمر يثير الفرح عندي والاطمئنان إلى أن الأجيال الجديدة مهتمة بالتعرف على تراثها وعلى ما تركه الأجداد وما تركته العصور المتعاقبة من آثار جميلة في هذا البلد".