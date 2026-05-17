مشيخة العقل: الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى وغدا أول أيام ذي الحجة

أعلنت مشيخة العقل لطائفة ، في بيان، أن أول أيام شهر ذي الحجة ١٤٤٧ هـ هو يوم غدٍ الاثنين الواقع فيه ١٨/ ٥/ ٢٠٢٦، وأن أول أيام المبارك الواقع في العاشر من ذي الحجة هو يوم الأربعاء في ٢٧/ ٥/ ٢٠٢٦، على أن يبدأ إحياء الليالي المباركة بحسب التقليد المعتمد لدينا اعتباراً من مساء اليوم الأحد في ١٧ أيار الجاري، سعياً واجتهاداً للتقرّب منه تعالى، وعملاً وتضحية لبلوغ فرحة العيد وسعادته، بتقديم الطاعات والقيام بالعبادات، وبتطهير النفوس والارتقاء بها، وبجمع الشمل وإصلاح المجتمع. راجين لكم جميعاً "عشوراً" مباركة وعيداً رافعاً جامعاً لأهل البِرّ والخير والمعروف".

Advertisement