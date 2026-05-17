نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت

17-05-2026 | 12:19
نجاح المرحلة الأولى لاختبار صفارات الإنذار في مرفأ بيروت
أجرت إدارة مرفأ بيروت، اختباراً تقنياً للمرحلة الأولى لصفارات الإنذار، وقد تمّت هذه العملية بنجاح.

وحسب بيان من ادارة المرفأ، تندرج هذه الخطوة في إطار رفع الجاهزية وتحديث وتطوير أنظمة السلامة العامة المعتمدة داخل حرم المرفأ، في تجربة هي الأولى من نوعها، كما تأتي استكمالاً للإشعار والبيان الصادر سابقاً عن الإدارة، بهدف إحاطة علم المواطنين وطمأنتهم.

وتوجهت إدارة المرفأ بالشكر إلى كل من الدفاع المدني، فوج إطفاء بيروت، وأجهزة الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني على مواكبتهم للاختبار، كما شكرت جميع المواطنين على تفهمهم.

وأعلنت إدارة المرفأ أن هذه التجربة التقنية ستُعاد في فترات لاحقة لضمان فعالية الأنظمة.

