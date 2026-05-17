الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "تنعى للدفاع المدني العنصر انطونيوس شحاده صعب، من عديد مركز كرمسده العضوي - الاقليمي الذي توفي بتاريخ اليوم الواقع في ١٧ - ٥- ٢٠٢٦.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

انطونيوس شحاده صعب، من مواليد ٢٠ كانون الثاني ١٩٧٢ - عينطورين (قضاء زغرتا).

- تطوع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠٣.

- ثبت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٤-٨-٢٠٢٣.

- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.

- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.

- الوضع العائلي: عازب".