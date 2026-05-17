الدفاع المدني نعى العنصر انطونيوس شحاده صعب

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "تنعى المديرية العامة للدفاع المدني العنصر انطونيوس شحاده صعب، من عديد مركز كرمسده العضوي - زغرتا الاقليمي الذي توفي بتاريخ اليوم الواقع في ١٧ - ٥- ٢٠٢٦.
وفي ما يلي نبذة عن حياته:
انطونيوس شحاده صعب، من مواليد ٢٠ كانون الثاني ١٩٧٢ - عينطورين (قضاء زغرتا).
- تطوع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠٣.
- ثبت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٤-٨-٢٠٢٣.
- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.
- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.
- الوضع العائلي: عازب".