توتر عند أطراف الماري… قوة إسرائيلية تتوغل باتجاه حاجز للجيش

شهدت بلدة الجنوبية الحدودية توترا ميدانيا بعد توغل قوة إسرائيلية من جهة باتجاه أحد حواجز الجيش عند أطراف البلدة، في خطوة أثارت استنفاراً مباشراً في المنطقة.وبحسب المعلومات، حاولت القوة التقدم نحو الحاجز والعمل على إزالته، ما أدى إلى مواجهة ميدانية متوترة مع عناصر الجيش المنتشرين في المكان، وسط استنفار وتحركات عسكرية متقابلة على جانبي الحدود.ومع تصاعد التوتر، وصلت تعزيزات إضافية للجيش إلى المنطقة، الأمر الذي دفع القوة الإسرائيلية إلى التراجع والانسحاب من محيط الحاجز بعد فشل محاولتها إزالة الموقع العسكري.وسادت أجواء من القلق والترقب بين الأهالي في القرى الحدودية المحيطة، بالتزامن مع متابعة دقيقة للتحركات العسكرية في المنطقة خشية تطور الوضع الميداني.