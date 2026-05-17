لبنان

توتر عند أطراف الماري… قوة إسرائيلية تتوغل باتجاه حاجز للجيش

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-05-2026 | 12:56
توتر عند أطراف الماري… قوة إسرائيلية تتوغل باتجاه حاجز للجيش
توتر عند أطراف الماري… قوة إسرائيلية تتوغل باتجاه حاجز للجيش photos 0
شهدت بلدة الماري الجنوبية الحدودية توترا ميدانيا بعد توغل قوة إسرائيلية من جهة عين عرب باتجاه أحد حواجز الجيش  عند أطراف البلدة، في خطوة أثارت استنفاراً مباشراً في المنطقة.
وبحسب المعلومات، حاولت القوة الإسرائيلية التقدم نحو الحاجز والعمل على إزالته، ما أدى إلى مواجهة ميدانية متوترة مع عناصر الجيش  المنتشرين في المكان، وسط استنفار وتحركات عسكرية متقابلة على جانبي الحدود.

ومع تصاعد التوتر، وصلت تعزيزات إضافية للجيش  إلى المنطقة، الأمر الذي دفع القوة الإسرائيلية إلى التراجع والانسحاب من محيط الحاجز بعد فشل محاولتها إزالة الموقع العسكري.

وسادت أجواء من القلق والترقب بين الأهالي في القرى الحدودية المحيطة، بالتزامن مع متابعة دقيقة للتحركات العسكرية في المنطقة خشية تطور الوضع الميداني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
