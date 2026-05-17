بأقل من 12 ساعة.. أمن الدولة يوقف احد المتورطين في الاعتداء في جبل محسن

Advertisement

تمكنت الإقليمية في من توقيف أحد المتورطين في حادثة الاعتداء التي وقعت فجر الأحد في محلة في مدينة ، وذلك خلال أقل من 12 ساعة، مع ضبط السيارة المستخدمة في العملية، بحسب ما افادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، أقدم مجهولون مسلحون على متن سيارتين، إحداهما من نوع Honda CR-V، على اقتحام منزل مواطن والاعتداء على أفراد العائلة قبل الفرار.وقد بدأت عمليات ملاحقة لتوقيف باقي المتورطين، فيما أُحيل الملف إلى المختص.