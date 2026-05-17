تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفاوضات امنية لبنانية - اسرائيلية في البنتاغون وخيارات صعبة تواجه قيادة الجيش

Lebanon 24
17-05-2026 | 23:16
A-
A+
مفاوضات امنية لبنانية - اسرائيلية في البنتاغون وخيارات صعبة تواجه قيادة الجيش
مفاوضات امنية لبنانية - اسرائيلية في البنتاغون وخيارات صعبة تواجه قيادة الجيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب جوني منيّر في" الجمهورية": من المقرر ان يشارك لبنان في 29 الجاري، بوفد عسكري في مفاوضات مع وفد عسكري إسرائيلي في مقر «البنتاغون»، وتحت إشراف وفد عسكري أميركي كبير.

وكتب جوني منيّر في" الجمهورية": الجولة الثالثة، والتي تشكّل فعلياً جولة التفاوض الأولى، احتوت عدداً من الإشارات المعبّرة، والتي لا بدّ من التوقف عندها وقراءة خلفياتها. فكان لافتاً تمديد الهدنة لفترة 45 يوماً، وهو تمديد طويل إلى حدّ ما بالمقارنة مع التمديد السابق، في وقت كانت الإشارات الإسرائيلية تتوالى حول احتمال العودة قريباً إلى الحرب المفتوحة مع لبنان. وكانت عواصم غربية عدة وفي طليعتها واشنطن، قد أبلغت إلى المسؤولين اللبنانيين الكبار، أن إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب المفتوحة مع لبنان خلال الأسابيع المقبلة، وفي وقت أخذ البعض هذه التحذيرات على محمل الجدّ، فإن البعض الآخر أدرجها في سياق الضغوط على السلطة اللبنانية تمهيداً للجولة التفاوضية. لكن إقرار التمديد الطويل نسبياً للهدنة، أعطى الإنطباع بأن الطرف الأميركي لا يؤيد توسيع دائرة النار في لبنان الآن والذهاب إلى الحرب الواسعة. لكن ذلك لا يلغي خطر المواجهات الموضعية أو الضربات المحدّدة والمحدودة. وخلال جلسات التفاوض في واشنطن، تحدّث السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، متوجهاً إلى رئيس الوفد الإسرائيلي قائلاً إنّه تلقّى طلباً لبنانياً بتمديد الهدنة لأطول فترة ممكنة، وإنّه، أي عيسى، يؤيد بقوة هذا الطلب. وانطلاقاً من ذلك تمّ إقرار تمديد ال45 يوماً. وعقّب عيسى على ما تمّ إقراره متوجهاً إلى الوفد اللبناني قائلاً، بأنه يأمل أن يؤدي هذا التمديد الطويل إلى خطوات عملية من جانب لبنان في الملفات المطروحة على الطاولة. لكن الخشية اللبنانية كانت تتركز حول استمرار الخروقات اليومية الإسرائيلية كما هو حاصل منذ إقرار وقف النار. وهذه النقطة أثارها الرئيس نبيه بري في مواقفه المعلنة، كما في التواصل القائم بينه وبين قصر بعبدا عبر مستشاره علي حمدان ومستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، والذي كان يتولى نقل آخر التفاصيل الواردة من قاعة المفاوضات في واشنطن. وعلى الموجة نفسها، طلب وليد جنبلاط من ممثله في لجنة التفاوض السفير شوقي بو نصار، التمسك بهذا الطلب، كونه كان عضواً مشاركاً في لجنة المفاوضات، والتي كانت تواكب اجتماعات واشنطن من قصر بعبدا. وهذه اللجنة التي يرأسها السفير سيمون كرم تضمّ بالإضافة إلى بو نصار، الأمين العام لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى. وسُجّل تغييب بول سالم عن آخر اجتماعاتها. وفي وقت بقي مقعد الممثّل الشيعي فارغاً، وافق جنبلاط على إشراك ممثله في الإجتماعات التي تُعقد فقط في لبنان في غياب الممثّل الشيعي، وليس خارجه.  وأمام تدخل السفير الأميركي كان الجواب الإسرائيلي أن إسرائيل تلتزم بعدم استهداف العمق اللبناني والمتمثّل بالعاصمة بيروت، وأضاف، أن الواقع في الجنوب مختلف، متهماً «حزب الله» بأنه هو من يعمد إلى خرق قرار وقف النار من خلال نقل أسلحة وذخائر إلى مناطق جنوب الليطاني عبر وسائل عدة، ومنها سيارات الهيئة الصحية الإسلامية. وعلى رغم من إصرار الوفد اللبناني وتفهم السفير الأميركي عيسى، إلا أن الوفد الإسرائيلي رفض تقديم أي التزام خطي أو حتى بيان رسمي، بعدم خرق قرار وقف النار، لكي لا يلزم إسرائيل بأي موقف رسمي. وخلال الجلسات المتواصلة، كرّر الوفد الإسرائيلي «لازمته» ردّاً على النقاط اللبنانية، بأنه لا توجد أطماع إسرائيلية بأي قطعة أرض لبنانية ولا بالمياه، وأن مشكلته الوحيدة هي أمنية وتنحصر بالتركيبة العسكرية لـ«حزب الله» والسلاح، وأنه عندما تنتفي هذه «المخاطر» على أمن المستوطنات الشمالية الإسرائيلية، فلا تعود هنالك مشكلة لدى إسرائيل مع لبنان. وقد تكون إسرائيل تسعى من خلال موقفها لفرض معادلة جديدة مفادها؛ لا انسحاب قبل قيام لبنان بالخطوات المطلوبة منه، ولا وقف دائماً وثابتاً لإطلاق النار قبل ضمان نزع سلاح «حزب الله».

وفي 29 الجاري، سيشارك لبنان بوفد عسكري في مفاوضات مع وفد عسكري إسرائيلي في مقر «البنتاغون»، وتحت إشراف وفد عسكري أميركي كبير يضمّ عدداً كبيراً من الضباط الكبار، وبما يفوق مجموع عدد الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي معاً. ومن المنطقي الإستنتاج، بأن هذا المسار «الجديد من نوعه» يعكس توجهاً أميركياً حازماً بعدم إهدار مزيد من الوقت. وما من شك في أن هذا المسار يؤرق قيادة الجيش، فهي تعرف جيداً ما ينتظرها والخيارات الصعبة التي تواجهها. وقد تكون أولى الصعوبات في طريقة تشكيل الوفد العسكري، وما إذا كان سيراعي التنوع الطائفي اللبناني الحساس جداً، في هذه المرحلة خصوصاً. والطرح الذي كان قد أشار إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمكلف متابعة الملف اللبناني، حول تشكيل قوة خاصة داخل الجيش اللبناني، سيكون حاضراً بقوة على طاولة البنتاغون. وفي وقت يلحظ المشروع الأميركي تدريب هذه القوة المنتقاة بعناية في الولايات المتحدة الأميركية وتسليحها بأسلحة متطورة، فإن الجهات اللبنانية تعتبر أن تشكيل هذه القوة وفق المواصفات  المطروحة والمهمة المطلوبة منها سيكون صعباً. ومن البديهي الإستنتاج أنّ واشنطن لا تريد سماع ما يردّده المسؤولون اللبنانيون حول احتمال انقسام الجيش في حال الدخول في مواجهات مع «حزب الله». وبالتالي، فإنّ هذه القوة التي سيجري تشكيلها وتدريبها وتجهيزها ستتولى المهمّة من دون الخشية من تأثيرات سلبية. أقله هذا ما يعتقده الأميركيون. وفهم أن محادثات تجري بين لبنان وواشنطن عبر قنوات خلفية لتوضيح الزوايا الحساسة. وربما لذلك نصح وليد جنبلاط الموجود في باريس بضرورة التنسيق الدائم بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة، فالتنسيق وحده بين هذه المواقع الثلاثة يمكن أن يؤمّن الحماية السياسية للمفاوضات، ويضمن نتائجها. وأمام من التقاهم في العاصمة الفرنسية، اعتبر جنبلاط «أن الظرف الذي يمرّ فيه لبنان صعب وخطير، فإسرائيل تريد الإستمرار في مشروعها التدميري في لبنان، وأنه لا حل أمام لبنان سوى المفاوضات، فهي السبيل الوحيد للخروج من هذا الجحيم، ولا مسار آخر متوافراً».

ولكن، هل هذا يعني أن هذه المفاوضات أنهت خطر العودة إلى الحرب المفتوحة؟ بالتأكيد كلاً، لأنّ العقدة الأساسية لم تُحلّ بعد. فإسرائيل تريد إحداث تغيير جذري في الواقع الأمني. وفي المقابل لا يبدو «حزب الله» مستعداً للتسليم بما هو مطروح، والأهم أن إيران لا تزال ترفض القبول بالمعادلة الإقليمية الجديدة، وتتشبّث بعدم خروجها من الشاطئ اللبناني. وهي لذلك تراقب المسار اللبناني وتربطه بالتفاوض الأميركي - الإيراني الأوسع.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفاوضات واشنطن الثانية بقيادة روبيو اليوم ولبنان سيطلب تمديد الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي: المفاوضات صعبة وهذا جدول اعمالها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أول مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة منذ العام 1983
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات لبنانية - اسرائيلية مباشرة قيد الانطلاق الثلاثاء وترامب يتدخل لخفض التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-18
Lebanon24
04:00 | 2026-05-18
Lebanon24
03:46 | 2026-05-18
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24