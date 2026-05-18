تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هدنة الـ 45 يومًا... اختبار جديد لنوايا اسرائيل و"حزب الله"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
18-05-2026 | 02:00
A-
A+
هدنة الـ 45 يومًا... اختبار جديد لنوايا اسرائيل وحزب الله
هدنة الـ 45 يومًا... اختبار جديد لنوايا اسرائيل وحزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يمكن القول وبكل بساطة وبكل وضوح أن الدولة بمفهومها العام والشامل قامت بواجبها بالنسبة إلى المسار التفاوضي، الذي يبدو كما تبيّن من خلال اليومين التفاوضين في واشنطن أنه طويل وشاق. ولكن المهم في نظر كثيرين ليس أن تقوم الدولة بما يتوجب عليها، بل المهم أن تبدي كل من إسرائيل و"حزب الله"، وهما الفريقان المعنيان مباشرة بالحرب الدائرة في الجنوب، استعدادهما للسير بالحل الديبلوماسي كبديل لا بدّ منه في نهاية المطاف، وذلك لوضع حد لهذا الاستنزاف، الذي أرهق لبنان كدولة وككيان.

لكن الخطورة تكمن في أنّ هذا النوع من "التفاوض بالنار" يبقى قابلاً للانفجار في أي لحظة. فكلما طال أمد المراوحة السياسية، ارتفعت احتمالات الخطأ العسكري أو التقدير الخاطئ، وعندها قد تجد المنطقة نفسها أمام مواجهة أوسع لا يريدها أحد، لكن الجميع يقترب منها في النهاية تدريجياً.

وهنا، يتقدّم السؤال حول إمكان فرض إسرائيل "منطقة أمنية مفتوحة" في الجنوب إلى واجهة المشهد، مع تصاعد العمليات العسكرية، وتكثيف الغارات، والحديث الإسرائيلي المتكرر عن "ضمانات أمنية" طويلة الأمد على الحدود. غير أنّ المعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى أنّ أي محاولة من هذا النوع لن تكون سهلة أو مستقرة، بل قد تفتح الباب أمام مرحلة استنزاف طويلة ومعقدة.

ففي الأيام الأخيرة، التي سبقت جولة المفاوضات المباشرة في واشنطن، ارتفع منسوب التصعيد بشكل لافت، سواء عبر الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوبية وبقاعية، أو عبر الردود الصاروخية وعمليات المسيّرات التي أعلنها "حزب الله". كما تحدثت تقارير عن محاولات ضغط ميداني قرب بعض المحاور الحدودية، وسط قلق إسرائيلي من تحوّل الجبهة إلى ساحة استنزاف مفتوحة.

وتشير المعلومات المتداولة في الكواليس الديبلوماسية إلى أنّ واشنطن تدفع نحو صيغة أمنية جديدة في الجنوب، تقوم على تعزيز انتشار الجيش وربط التهدئة بضمانات أمنية واضحة لإسرائيل. لكنّ إسرائيل، بحسب مراقبين، تبدو غير مقتنعة حتى الآن بأنّ هذه الترتيبات تكفي لمنع عودة التهديدات على حدودها الشمالية، ما يدفع بعض الأوساط الإسرائيلية إلى التلويح بخيار "منطقة عازلة".

في المقابل، يخشى لبنان الرسمي من أن يتحوّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، خصوصًا إذا لم يتم الالتزام ميدانيًا بما تقرّر على الورق في واشنطن لناحية تثبيت وقف إطلاق نار دائم وواضح المعالم. وتُجمع قراءات سياسية على أنّ أي توسّع إسرائيلي ميداني سيزيد الضغط الداخلي اللبناني، وقد يدفع نحو انفجار أوسع يصعب احتواؤه لاحقًا.

إلا أنّ ما يثير القلق أكثر هو أنّ المهلة غير المعلنة، أو ما يمكن تسميته بـ "هدنة الـ 45 يومًا"، لا تبدو حتى اللحظة كافية لإنتاج اختراق سياسي فعلي، بقدر ما تشكّل فترة اختبار متبادل للنوايا. فإسرائيل تريد أن ترى ترجمة عملية لأي تعهّدات أمنية على الأرض، لا سيما في ما يتعلق بإبعاد خطر المواجهة عن حدودها الشمالية، فيما يسعى "حزب الله" إلى التأكيد أنّه لن يسمح بتحويل الضغوط العسكرية والسياسية إلى فرصة لفرض وقائع جديدة في الجنوب تتجاوز قواعد الاشتباك المعروفة.

ومن هنا، تبدو المرحلة الحالية شديدة الحساسية، لأنّها تقوم على توازن دقيق بين التهدئة والانفجار. فالميدان لم يهدأ بالكامل، والرسائل العسكرية لم تتوقف، والغارات الإسرائيلية لا تزال تحمل في طياتها إشارات ضغط واضحة، فيما يواصل "حزب الله" تثبيت معادلة مفادها أنّه ما زال يمتلك القدرة على الرد وعدم التسليم بأي تغيير أحادي في المعادلات القائمة.

وفي موازاة ذلك، تتحرك واشنطن على خط مزدوج. فهي تحاول من جهة منع توسّع الحرب خشية تداعياتها الإقليمية، ومن جهة أخرى تسعى إلى استثمار الضغط العسكري القائم لدفع الأطراف نحو تسوية أمنية طويلة الأمد. إلا أنّ المعضلة الأساسية تبقى في غياب الثقة الكاملة بين جميع اللاعبين، سواء بين لبنان وإسرائيل، أو حتى بين القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في إدارة الأزمة.

كما أنّ الداخل الإسرائيلي نفسه لا يبدو موحّدًا بالكامل حيال شكل المرحلة المقبلة. فبينما تدفع بعض الأوساط العسكرية والأمنية نحو تثبيت "حزام أمني" بالنار أو عبر عمليات استباقية مفتوحة، ترى جهات أخرى أنّ العودة إلى تجربة الاحتلال المباشر أو شبه المباشر للجنوب اللبناني ستكون مكلفة للغاية، خصوصًا في ظل طبيعة المواجهة الحالية القائمة على الاستنزاف وحرب المسيّرات والضربات الدقيقة.

أما لبنان، الرسمي والسياسي والشعبي، فيقف أمام معادلة بالغة الصعوبة. فهو من جهة لا يريد الانجرار إلى حرب شاملة جديدة تفوق قدرته على الاحتمال في ظل الانهيار الاقتصادي والمؤسساتي القائم، لكنه من جهة أخرى يدرك أنّ أي تسوية تُفرض تحت النار قد تحمل في طياتها تداعيات سيادية وأمنية طويلة المدى.

لذلك، فإنّ الأيام والأسابيع المقبلة ستكون بمثابة اختبار فعلي لجدية المسار التفاوضي برمّته. فإذا نجحت واشنطن في تحويل التهدئة الهشّة إلى تفاهمات قابلة للحياة، فقد يكون الجنوب أمام مرحلة مختلفة عنوانها تثبيت قواعد اشتباك جديدة. أما إذا بقيت المفاوضات تدور في الحلقة نفسها، فيما يستمر التصعيد الميداني بوتيرة متقطعة، فإنّ "هدنة الـ 45 يومًا" قد تتحول تدريجيًا إلى مجرّد استراحة قصيرة تسبق جولة أكثر خطورة واتساعًا من المواجهة المفتوحة.

 

Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على نحو 45 بنية تحتية لحزب الله خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هدنة الـ 45 يوماً تمثل مخرجا محتملا للطرفين.. هذه الثُلاثية تحرّك أميركا نحو طهران
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات واشنطن: تمديد الهدنة 45 يوماً وإطلاق مسارين سياسي وأمني
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الغارات

الشمالي

واشنطن

بقاعية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-18
Lebanon24
04:00 | 2026-05-18
Lebanon24
03:46 | 2026-05-18
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24