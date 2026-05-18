لبنان
الخازن: نثمّن عالياً مواقف البابا لاوون الرابع عشر الداعمة للبنان
Lebanon 24
18-05-2026
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عميد المجلس العام
الماروني
الوزير السابق وديع
الخازن
في بيان:"في الذكرى السنوية الأولى لتنصيب قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون
الرابع عشر
على السدة البطرسية، نستذكر بإيمان وتقدير هذا الحدث الكنسي المبارك الذي حمل رجاءً جديداً للعالم، في مرحلة تشتد فيها الأزمات وتتزايد الحاجة إلى صوت
الحكمة
والسلام والمحبة".
وتابع:" لقد أكد قداسته خلال عامه الأول التزامه برسالة الكنيسة الجامعة في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الشعوب والأديان، والعمل من أجل نشر ثقافة
الرحمة
والتلاقي، مستلهماً تعاليم السيد المسيح القائمة على التواضع والخدمة".
اضاف:"ومن
لبنان
، وطن الرسالة والعيش المشترك، نثمّن عالياً مواقف البابا لاوون الرابع عشر الداعمة للبنان بجميع مكوّناته، وحرصه الدائم على وحدة اللبنانيين وتماسكهم، إلى جانب دعواته المتكررة لترسيخ السلام والإستقرار والحفاظ على رسالة لبنان الإنسانية والحضارية كنموذج للعيش الواحد في هذا الشرق".
وختم:"كما نقدر اهتمام الكرسي الرسولي الدائم بلبنان وشعبه، ووقوفه إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، لتأكيد عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع لبنان بالفاتيكان. وإذ نرفع الصلاة إلى الله تعالى أن يمنح قداسته الصحة والحكمة، نرجو أن يواصل رسالته الجامعة في ترسيخ قيم المحبة والسلام والعدالة بين الأمم".
