تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الواقع بين أسئلة السلام والتطبيع

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
18-05-2026 | 05:00
A-
A+
الواقع بين أسئلة السلام والتطبيع
الواقع بين أسئلة السلام والتطبيع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل الحرب القائمة، تُطرح في لبنان ملفات كان مجرد الاقتراب منها حتى وقت قريب يُعد من المحرمات السياسية والشعبية: السلام مع إسرائيل، التطبيع، فتح السفارات، وشكل العلاقة المفترضة مستقبلاً. وهي أسئلة لم تعد محصورة بالنقاشات المغلقة أو الهامشية، بل دخلت إلى صلب النقاش العام، مدفوعة بحجم الانهيار الداخلي والتبدلات التي فرضتها الحرب الأخيرة على المزاج اللبناني.
Advertisement

اللافت أن الإجابات التي تعكسها بعض الدراسات والاستطلاعات أظهرت، مرة جديدة، عمق التناقضات داخل المجتمع اللبناني، وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المؤيدين لفكرة السلام مع إسرائيل. لكن هذا التحول يطرح بدوره سؤالاً أكثر أهمية: هل نحن أمام تبدل بنيوي فعلي في الوعي السياسي اللبناني، أم أمام تعبير مؤقت عن إرهاق جماعي راكمته عقود طويلة من الحروب والصراعات والانهيارات؟

عاش لبنان ما لا يقل عن نصف قرن تحت وطأة النزاعات الداخلية والتجاذبات الإقليمية والدولية، ودفع شعبه أثماناً باهظة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً. ومن الطبيعي، في ظل هذا المسار الطويل من الاستنزاف، أن يصبح البحث عن الاستقرار والأمان أولوية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، بعيداً عن الشعارات والانقسامات التقليدية.

لكن التعامل مع هذا التحول لا يمكن أن يتم عبر الخطاب السهل القائم على التخوين المتبادل، وهو خطاب لم ينتج طوال السنوات الماضية سوى مزيد من الانقسام والعجز. فالمطلوب اليوم، من مختلف القوى السياسية، وفي مقدمها "حزب الله"، مقاربة أكثر جدية ومسؤولية تقوم على مراجعة فعلية للسياسات والخيارات التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى من التصدع الداخلي.

والمراجعة هنا لا تعني التخلي عن الثوابت أو إعادة تعريف الصراع من زاوية عاطفية أو انفعالية، بل تعني الاعتراف بالأخطاء، والتوقف عن التعامل مع أي رأي مخالف باعتباره خيانة، أو مع أي قناعة سياسية باعتبارها الحقيقة المطلقة. فالمجتمعات لا تُبنى بمنطق امتلاك الحقيقة الكاملة، بل بالقدرة على إنتاج مساحة وطنية مشتركة تتسع للاختلاف وتحمي الاستقرار الداخلي.

صحيح أن إسرائيل ليست “حمامة سلام”، وصحيح أيضاً أن اللبناني الذي يبحث عن الاستقرار ليس خائناً. وبين هذين الحدّين، تبدو الحاجة ملحّة إلى خطاب سياسي أكثر واقعية واتزاناً، يخرج من منطق "الحق معنا دائماً" إلى منطق أكثر نضجاً ومسؤولية: "نحن مع الحق".
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
سلام: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل وإنما السلام
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: التطبيع والسلام مع لبنان سنبحثه بعد الانتهاء من مسألة حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تأييد سعودي–مصري لتفاوض لبنان مع إسرائيل من دون سلام أو تطبيع
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: حريصون على التوصل إلى "سلام وتطبيع" للعلاقات مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المجتمع اللبناني

القوى السياسية

الاستطلاع

حزب الله

إسرائيل

النقاش

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-05-18
Lebanon24
07:09 | 2026-05-18
Lebanon24
06:48 | 2026-05-18
Lebanon24
06:40 | 2026-05-18
Lebanon24
06:37 | 2026-05-18
Lebanon24
06:32 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24