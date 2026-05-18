مرقص يستقبل وفداً من لجنة الإعلام في الرابطة المارونية

استقبل المحامي د. بول مرقص وفداً من لجنة الإعلام في الرابطة برئاسة عضو المجلس التنفيذي المحامي رامز ضاهر.وضم الوفد رئيس اللجنة الاب الدكتور طوني ابو عساف و الاعضاء : الاب الدكتور طوني ابو عساف، اسعد عميرة الدكتورة تريزا الدويهي، التنوري وكريم عاصي.وجرى خلال اللقاءعرض للأوضاع الإعلامية الراهنة والتحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في ، إضافة إلى الخطوات الإصلاحية التي يعمل عليها الوزير مرقص للنهوض بوزارة الإعلام، وتعزيز دورها وتفعيل تلفزيون لبنان بعد تعيين رئيسة وأعضاء مجلس الادارة، إضافة إلى تحسين وضع" الوكالة " و"اذاعة لبنان".ووفق بيان عن الوفد، حمّل عضو المجلس التنفيذي في الرابطة ومقرر الإعلام المحامي رامز ضاهر تحيات رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو منوها" بمناقبية الوزير وكفاءته وبالجهود التي يبذلها منذ توليه مهامه، في مقاربة الملفات الإعلامية وخصوصاً مشروع قانون الإعلام الجديد بروح المسؤولية والانفتاح والحوار، بما يعكس حرصه على حماية الحريات الإعلامية وصون التعددية التي يتميّز بها لبنان ودعوته إلى نبذ خطاب الكراهية ولاسيما على ، وبأدائه الهادئ والمتوازن، بعيداً من الشعبوية، واضعاً المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار".وفي هذه المناسبة، استغربت لجنة الإعلام ما سبق وتعرّض له وزير الاعلام من" تشويه لخطواته التي تنسجم مع قرارات وتعبّرعن نهج مؤسساتي بتنا بأمسّ الحاجة اليه في اطار دولة ينتظم تحت لوائها الجميع التي وحدها تحمي وتدافع عن لبنان وجميع اللبنانيين".وتمنت للوزير مرقص "التوفيق في مسيرته في خدمة الدولة بإخلاصه الذي تميّز به والذي يعكس صورة لبنان الذي يؤمن به اللبنانيون، لبنان المؤسسات والقيم".