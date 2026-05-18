شقيقتها لا تزال مفقودة... إستشهاد الشابة سارة في صور

أفادت مندوبة " "، أنّ الشابة سارة الخالد، من بلدة العكارية، استشهدت في القصف الإسرائيليّ الذي استهدف مدينة صور.

وبحسب المعلومات، لا تزال شقيقتها في عداد المفقودين، بينما تستمرّ أعمال البحث عنها.