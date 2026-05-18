تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"القوات": محاولة طمس الإرث اللبناني الثقافي في الاغتراب مرفوضة

Lebanon 24
18-05-2026 | 09:33
A-
A+
القوات: محاولة طمس الإرث اللبناني الثقافي في الاغتراب مرفوضة
القوات: محاولة طمس الإرث اللبناني الثقافي في الاغتراب مرفوضة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 رأى جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، أن "محاولة تظهير أدباء "الرابطة القلمية" في نيويورك تحت توصيف "كتّاب سوريين"، أو إدراجهم ضمن إطار عام مرتبط بـ"سوريا الكبرى" من دون الإشارة الواضحة والصريحة إلى هويتهم اللبنانية، تشكل مخالفة للوقائع التاريخية والثقافية الموثقة، وتؤدي إلى طمس جزء أساسي من الإرث اللبناني الثقافي في الاغتراب".
Advertisement

واشار الى أن "جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، ورشيد أيوب، وعفيفة كرم، وغيرهم من روّاد أدب المهجر، ينتمون إلى قرى وبلدات لبنانية معروفة، وقد حملوا لبنان في نتاجهم الفكري والأدبي، وأسهموا في ترسيخ حضوره الثقافي والإنساني على الساحة العالمية، وكانوا من أبرز الوجوه التي عرّفت العالم إلى لبنان كمساحة حرّية وفكر وإبداع".

واعتبر أن "التذرع بالسياق الجغرافي أو الإداري السائد إبّان الحقبة العثمانية لا يلغي الحقيقة الوطنية لهؤلاء الأدباء، ولا يبرر تجاوز هويتهم اللبنانية الواضحة والمثبتة تاريخيا. فلبنان لم يكن يوما مجرد تفصيل جغرافي عابر، بل شكل هوية ثقافية وفكرية وسياسية متجذرة، انعكست بوضوح في كتابات هؤلاء الروّاد ومسيرتهم".

وأعلن جهاز العلاقات الخارجية أنه "يقوم بالإتصالات اللازمة في نيويورك وواشنطن من أجل تصويب هذا الخطأ في المعلم الثقافي المُقام في نيويورك، كما متابعة حل هذه القضية لا سيما وأنها من أولويات الحضور اللبناني في الولايات المتحدة وفي بلاد الانتشار على حد سواء، حفاظا على الأمانة الثقافية واحتراما للحقيقة، ومنعا لأي محاولة لمصادرة الإرث اللبناني أو تذويبه ضمن سرديات فضفاضة لا تعبر عن الحقائق التاريخية وصورة لبنان الحضارية وذاكرته الأدبية والثقافية".
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: محاولة استهداف المملكة العربية السعودية اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف سيادة وأمن وسلامة مملكة البحرين وتعتبره محاولة مرفوضة لتهديد أمنها واستقرارها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنانيّ... الشاب محمود تُوفِيَ في الإغتراب
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة اتحاد الناشرين ناشدت المجتمعين العربي والدولي حماية بيروت وإرثها الحضاري والثقافي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

جبران خليل جبران

اللبنانية

نيويورك

واشنطن

إيليا

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-05-18
Lebanon24
12:00 | 2026-05-18
Lebanon24
11:48 | 2026-05-18
Lebanon24
11:42 | 2026-05-18
Lebanon24
11:38 | 2026-05-18
Lebanon24
11:09 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24