"القوات": محاولة طمس الإرث اللبناني الثقافي في الاغتراب مرفوضة

رأى جهاز العلاقات الخارجية في حزب " " في بيان، أن "محاولة تظهير أدباء "الرابطة القلمية" في تحت توصيف "كتّاب سوريين"، أو إدراجهم ضمن إطار عام مرتبط بـ" الكبرى" من دون الإشارة الواضحة والصريحة إلى هويتهم ، تشكل مخالفة للوقائع التاريخية والثقافية الموثقة، وتؤدي إلى طمس جزء أساسي من الإرث اللبناني الثقافي في الاغتراب".واشار الى أن " ، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، ورشيد ، وعفيفة كرم، وغيرهم من روّاد أدب المهجر، ينتمون إلى قرى وبلدات لبنانية معروفة، وقد حملوا في نتاجهم الفكري والأدبي، وأسهموا في ترسيخ حضوره الثقافي والإنساني على الساحة العالمية، وكانوا من أبرز الوجوه التي عرّفت العالم إلى لبنان كمساحة حرّية وفكر وإبداع".واعتبر أن "التذرع بالسياق الجغرافي أو الإداري السائد إبّان الحقبة العثمانية لا يلغي الحقيقة الوطنية لهؤلاء الأدباء، ولا يبرر تجاوز هويتهم اللبنانية الواضحة والمثبتة تاريخيا. فلبنان لم يكن يوما مجرد تفصيل جغرافي عابر، بل شكل هوية ثقافية وفكرية وسياسية متجذرة، انعكست بوضوح في كتابات هؤلاء الروّاد ومسيرتهم".وأعلن جهاز العلاقات الخارجية أنه "يقوم بالإتصالات اللازمة في نيويورك وواشنطن من أجل تصويب هذا الخطأ في المعلم الثقافي المُقام في نيويورك، كما متابعة حل هذه القضية لا سيما وأنها من أولويات الحضور اللبناني في وفي بلاد الانتشار على حد سواء، حفاظا على الأمانة الثقافية واحتراما للحقيقة، ومنعا لأي محاولة لمصادرة الإرث اللبناني أو تذويبه ضمن سرديات فضفاضة لا تعبر عن الحقائق التاريخية وصورة لبنان الحضارية وذاكرته الأدبية والثقافية".