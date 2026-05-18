قريباً.. ضباط من الجيش سيشاركون باجتماع "البنتاغون" بين لبنان وإسرائيل

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أن 6 ضباط من سيمثلون في اجتماع " " المُقرر في 29 أيار الجاري، مع وفد مماثل من الجيش الاسرائيلي وبإشراف أميركي.

وسبق أن قالت إنه سيتم إطلاق مسار أمني بين لبنان وإسرائيل وذلك خلال اجتماع سيُعقد في "البنتاغون" يوم 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين.



الوزارة أعلنت أيضاً أنها ستُعيدُ عقد المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 حزيران، وذلك بعد جولة من المفاوضات عقدت يومي 14 و15 أيار الجاري.

