موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل

19-05-2026 | 01:30
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
لفت مصدر إداري يُعنى بالشؤون العقارية إلى أن محافظة جبل لبنان تشهد عملية شراء أراضٍ طبيعية من أبنائها أو من أقارب لهم يدورون في فلك ديموغرافي واحد. 
ولفت المصدر إلى أن الرغبة في الشراء بدأت منذ أشهر قليلة، وخاصة في قرى وبلدات كسروان وجبيل التي ترتفع حوالى 600 متر عن سطح البحر، كونها قريبة من الساحل ويسهل العمران  والاستثمار السياحي والزراعي فيها.
أضاف المصدر" أن الأسعار لا تزال مقبولة مقارنةً بمميزات هذه المناطق"، وعزا أيضاً "سبب الرغبة في الشراء إلى التخلص من المدخرات الموجودة في المنازل ضمن استثمار آمن وله مستقبل، في ظل استمرار التعثر في المصارف وارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير".
وبحسب المصدر، فان العقار في جبل لبنان يبقى مصدر راحة بال وأمان واطمئنان واستثمار، ومنهجية جيدة لتثبيت الجيل الجديد في أرضه. كما لفت المصدر إلى أن البلديات تتابع عن كثب هذه الفورة العقارية لمنع أي بيوعات مشبوهة".
