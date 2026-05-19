مستشار وزير الزراعة بعد لقائه النداف: شراكة متجددة بين الوزارة و"تلفزيون لبنان" لخدمة الإعلام التوعوي والإرشاد الزراعي

مستشار وزير الزراعة بعد لقائه النداف: شراكة متجددة بين الوزارة وتلفزيون لبنان لخدمة الإعلام التوعوي والإرشاد الزراعي
 زار مستشار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، الاستاذ فادي غانم، رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار النداف، وسلّمها كتاب شكر وتقدير من وزير الزراعة، تقديراً للدور الوطني والإعلامي الذي يضطلع به التلفزيون الرسمي في مواكبة القضايا التنموية والزراعية والبيئية.

كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة و"تلفزيون لبنان"، ولا سيما في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام، بالاضافة إلى البحث في مشاريع إعلامية مستقبلية تهدف إلى توسيع مساحة التوعية الزراعية والبيئية، وتعزيز حضور القضايا التنموية في الإعلام الوطني.

كما نقل غانم إلى النداف تحيات الوزير هاني وتقديره الكبير للمبادرة التي يقوم بها تلفزيون لبنان من خلال استضافة خبراء وزارة الزراعة ضمن الحلقات الإرشادية والتوعوية، لما لذلك من أهمية في إيصال المعلومات العلمية الزراعية إلى المزارعين والمجتمعات الريفية، وتعزيز ثقافة الإنتاج المستدام وسلامة الغذاء والأمن الغذائي.

وأثنى على الدور الريادي الذي تقوم به النداف في تطوير الإعلام الوطني وترسيخ رسالته التوعوية والتنموية، مشيداً بالمهنية العالية التي يتمتع بها فريق العمل في "تلفزيون لبنان"، وخصوصاً فريق برنامج "أحلى صباح"، وفي مقدمته المنتجة والمعدة الإعلامية السيدة باتريسيا سماحة، لما يقدمونه من محتوى إعلامي هادف يجمع بين البعد العلمي والأسلوب الإعلامي الجاذب.

النداف شكرت للوزير هاني مبادرته التقديرية، كما ثمّنت زيارة غانم والدور الذي يقوم به في تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الزراعة والمؤسسات الإعلامية الوطنية، مؤكدةً أن "تلفزيون لبنان"، رغم التحديات الكبيرة، يواصل أداء رسالته الوطنية والإعلامية بكل التزام ومسؤولية.

وشدّدت على أنها تضع كل إمكانات التلفزيون الرسمي وطاقاته البشرية والتقنية في خدمة إنجاح العمل الإعلامي الهادف، وتعزيز البرامج التوعوية والتنموية التي تلامس قضايا المواطنين اليومية، ولا سيما في المجالات الزراعية والبيئية والاجتماعية، معتبرةً أن الإعلام الوطني يشكّل شريكاً أساسياً في دعم خطط الدولة ونشر ثقافة الوعي والمعرفة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الشراكة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم القطاع الزراعي، ونشر الوعي البيئي والزراعي، وتحويل السياسات التنموية إلى ثقافة مجتمعية وممارسة يومية تخدم المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وجاء في كتاب الشكر الذي سلّمه غانم باسم الوزير هاني أن وزارة الزراعة "تثمّن عالياً الجهود التي يبذلها تلفزيون لبنان في مواكبة أولويات الدولة اللبنانية، وتعزيز الرسالة التوعوية للإعلام الوطني، بما يساهم في خدمة القطاع الزراعي وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والسيادة الغذائية في لبنان، كما تثمّن الدور الذي يقوم به وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، مثمّنةً وقوفه إلى جانب وزارة الزراعة ومواكبته المستمرة للبرامج الإعلامية التوعوية والإرشادية، وحرصه على تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الإعلامية الرسمية بما يخدم المصلحة الوطنية وقضايا التنمية المستدامة." 

 

وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
اجتماع بين وزارة التنمية الادارية ووزارة الزراعة بحث في رقمنة الخدمات
وزارة الزراعة: أكثر من 56 ألف هكتار زراعي تأثر بالاعتداءات
وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر والإنتاج الزراعي في تحسّن
