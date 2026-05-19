توتر داخل وفد واشنطن… ماذا يجري خلف أبواب التفاوض؟

Advertisement

تتحدث معلومات متقاطعة عن تصاعد الخلافات داخل الوفد اللبناني المكلّف بإدارة المفاوضات في ، وسط تباين واضح في مقاربة إدارة الملف وآلية التواصل مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي.وبحسب مصادر مطّلعة، فإن السفيرة ندى التي تتولّى إدارة مسار التفاوض تتمسّك بحصرية إدارة الملف، معتبرة أنّها مكلّفة مباشرة من رئيس الجمهورية، ما يمنحها، وفق قناعتها، صلاحية اتخاذ القرار وضبط مسار النقاشات بعيداً عن أي تدخلات إضافية داخل الوفد.وتشير المعلومات إلى أنّ التوتر بلغ ذروته مع رئيس الوفد المفاوض السفير ، بعد اعتراضه خلال إحدى الجلسات على أي نقاش يتجاوز أولوية وقف إطلاق النار، حيث نقل عنه قوله للجانب إنّ أي تفاهم لن يكون ممكناً قبل تثبيت وقف النار بشكل كامل.كما تتحدث المصادر عن امتعاض داخل بعض الدوائر الرسمية من عدم تسليم محاضر الاجتماعات بشكل كامل للحكومة من أجل دراستها، في وقت يعتبر فيه فريق داخل السلطة أنّ الملف يُدار بقدر عالٍ من المركزية السياسية والدبلوماسية.غير أنّ هذه المعطيات لا تزال ضمن إطار المعلومات غير المؤكدة رسمياً، وسط غياب أي توضيحات علنية من الجهات المعنية حول حقيقة ما يجري داخل الوفد وآلية .