في معراب.. جعجع استقبل القائم بالأعمال السوري

استقبل القوات اللبنانيّة في معراب، في سفارة في إياد الهزاع في زيارة تعارف، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، وروجيه راجح من الجهاز.وقد تم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على الساحتين والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري.كما قدم الهزاع في بداية اللقاء هدايا رمزية لجعجع.