أمطار متوقعة في هذا الموعد.. ولكن هل سنشهد موجة حر قريباً؟

أفادت صفحة Lebanese ان طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على المنطقة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب محلي فوق المرتفعات أحيانًا.كما يُتوقع هطول أمطار ربيعية متفرقة وغير شاملة بين يومي الأربعاء والخميس.وأشارت الصفحة إلى ان لا مؤشرات على موجات حارة في المدى المنظور، بل أجواء ربيعية تتراوح بين المنعشة والباردة، مع بقاء فرص الأمطار العشوائية واردة حتى نهاية شهر أيار الجاري.