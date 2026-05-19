في أكثر من منطقة...توقيفات ومداهمات ضد مخلّين بالأمن

نفّذت وحدة من الجيش تدابير أمنية في مدينة ، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن.

وأوقفت في منطقة التل 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية، كما ضبطت في كمية من المخدرات معدة للترويج.

كذلك أوقفت وحدة أخرى في منطقة – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ج.) المطلوب لارتكابه عدة جرائم: إطلاق النار على عسكري، تعاطي المخدرات، التورط في إشكال مسلح، ترهيب المواطنين وتهديدهم.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.