بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات في المتن

بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات في المتن
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المواد المخدّرة في مناطق جبل لبنان، ولا سيما في منطقة المتن.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّجَين المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويتيهما، وهما:

– ح. ي. (مواليد 2005، سوري)

– ح. ع. (مواليد 2008، سورية)

بتاريخ 6-5-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة برج حمود أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون رمادي، من دون لوحات، جرى ضبطها.

وبتفتيشهما والدراجة، ضُبط ما يلي:

– مظروفان يحتويان على مادة حشيشة الكيف

– مظروفان يحتويان على مادة الماريجوانا

– علبة بداخلها مادة “الكريستال”

– سيجارة حشيشة

– مبلغ مالي وهاتفان خلويّان.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما.

أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
