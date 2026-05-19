تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين المرونة الأميركية والحذر الإيراني… هل اقتربت لحظة التهدئة؟

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
19-05-2026 | 04:00
A-
A+
بين المرونة الأميركية والحذر الإيراني… هل اقتربت لحظة التهدئة؟
بين المرونة الأميركية والحذر الإيراني… هل اقتربت لحظة التهدئة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسارعت في الساعات الأخيرة المؤشرات المرتبطة بمسار التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران، في ظل معلومات تتحدث عن تقدّم فعلي تحقق عبر القناة الباكستانية التي دخلت بقوة على خط الوساطة، حاملةً مقترحات متبادلة تتصل بالملف النووي الإيراني وبالحرب المفتوحة في المنطقة، وصولاً إلى لبنان ومضيق "هرمز" والعقوبات الاقتصادية.
Advertisement

وبحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، فإن التقدّم لا يزال جزئياً وغير نهائي، إلا أنه يُعتبر الأكثر جدية منذ أشهر، خصوصاً بعدما حمل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران طرحاً أميركياً وُصف بأنه أكثر مرونة مقارنة بالمواقف السابقة، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات وبعض النقاط العالقة التي عطّلت الجولات الماضية.

وتشير المعطيات إلى أن هذا التقدّم انعكس أيضاً على الملف اللبناني، حيث أبدت واشنطن موافقة مبدئية على الذهاب نحو تمديد وقف اطلاق النار في لبنان، على أن يُفتح لاحقاً باب التفاوض حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ضمن مهلة لا تتجاوز شهراً. إلا أن هذه الموافقة، وفق المصادر نفسها، تبقى مرتبطة بمصير التفاهمات الأوسع مع إيران، ما يعني أن أي تهدئة في لبنان لا تزال معلّقة على نتائج التفاوض الإقليمي الأشمل.

غير أن المشهد الميداني في الجنوب اللبناني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات فعلية على دخول المنطقة في مرحلة استقرار. فالعدوان الإسرائيلي لم يتوقف، فيما يبدو واضحاً أن "تل أبيب" تحاول فرض وقائع ميدانية جديدة عبر استمرار الضغط العسكري ومحاولات تكريس معادلات أمنية طويلة الأمد على الحدود. إلا أن المصادر تعتبر أن هذه الأهداف تواجه حتى الآن عوائق جدية، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة واستنزاف الجبهة الشمالية للاحتلال من دون قدرة إسرائيلية على حسم المشهد أو فرض ترتيبات نهائية بالقوة.

وترى المصادر أن ما يجري في لبنان بات مرتبطاً مباشرة بمسار التفاوض الإقليمي، إذ إن واشنطن، التي تواجه تعقيدات متزايدة في مفاوضاتها مع طهران، تدرك أن أي تسوية جزئية لن تكون كافية لضبط ساحات الاشتباك، وخصوصاً لبنان. لذلك، فإن الحديث عن وقف للنار لم يعد منفصلاً عن ملفات أكبر تشمل العقوبات، والممرات البحرية، وشكل التوازنات الإقليمية الجديدة.

في المقابل، لا يبدو أن طهران تتعامل مع المرونة الأميركية بكثير من الثقة. فالمصادر القريبة من أجواء التفاوض تؤكد أن القيادة الإيرانية تنظر بحذر إلى الطرح الأميركي الأخير، انطلاقاً من قناعة راسخة لديها بأن واشنطن قد تلجأ مجدداً إلى سياسة كسب الوقت أو تقديم تنازلات تكتيكية مؤقتة قبل العودة إلى التصعيد. ولذلك، ورغم الانفتاح الإيراني على استكمال المسار الدبلوماسي، إلا أن طهران، بحسب الأوساط، تُبقي كل السيناريوهات مفتوحة، بما فيها احتمال انهيار المسار التفاوضي بالكامل.

وتكشف المعلومات الأولية أن الرد الإيراني الذي نُقل عبر باكستان تضمّن 14 بنداً ركّزت بشكل أساسي على وقف الحرب، ورفع العقوبات، وتهيئة مناخات تسمح بفتح مسارات التهدئة البحرية والاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى المطالبة بضمانات عملية تتجاوز الوعود السياسية التقليدية.

وفي هذا السياق، أكدت إسلام آباد أنها أوصلت الملاحظات الإيرانية إلى الإدارة الأميركية، وسط ترقّب لما سيكون عليه الرد الأميركي في المرحلة المقبلة، باعتبار أن موقف واشنطن سيحدد ما إذا كان المسار الحالي سيتحوّل إلى أرضية تفاوض جدية أو سيعود سريعاً إلى مناخ التصعيد. وبحسب المصادر، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه حالياً معادلة معقدة بين استثمار المرونة القائمة للدفع نحو تفاهم تدريجي يخفف التوتر الإقليمي، أو العودة مجدداً إلى سياسة الضغوط القصوى بكل ما قد تحمله من احتمالات انفجار إضافية في المنطقة.

وفي موازاة الرسائل المتبادلة عبر القناة الباكستانية، جاءت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لتمنح التسريبات المتداولة بعداً أكثر جدية، بعدما أعلن عن تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران بناءً على اتصالات مع قادة قطر والسعودية والإمارات، متحدثاً في الوقت نفسه عن مفاوضات جدية وفرصة للتوصل إلى اتفاق، من دون أن يسحب في المقابل التهديد بالعودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المحادثات. وهو ما يعكس طبيعة المرحلة الحالية القائمة على الجمع بين الضغط العسكري ومحاولة انتزاع تفاهم سياسي في آن واحد.

لكنّ السؤال الأهم لا يتعلق فقط بما إذا كان ترامب سيوافق على الطرح الإيراني أو يرفضه، بل بما إذا كانت واشنطن مستعدة فعلاً للذهاب نحو تسوية شاملة تعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة، بعدما تحوّلت ساحات المواجهة، من لبنان إلى الخليج، إلى استنزاف مفتوح يصعب حسمه عسكرياً أو سياسياً في المدى المنظور.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مصدر إيراني لرويترز: سنظهر مرونة عندما نرى مرونة أميركية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان على حافة الصدام: تحذيرات ديبلوماسية من لحظة فاصلة بين الدولة وحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: تمديد وقف النار بين إسرائيل ولبنان لحظة تاريخية مهمة
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

وزير الداخلية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-19
Lebanon24
04:33 | 2026-05-19
Lebanon24
04:31 | 2026-05-19
Lebanon24
04:30 | 2026-05-19
Lebanon24
04:29 | 2026-05-19
Lebanon24
04:28 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24