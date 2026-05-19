منخفض جوي من تركيا يغيّر طقس لبنان...إليكم التفاصيل!

تسود أجواء ربيعية مستقرة في حتى ظهر يوم الأربعاء، قبل أن يبدأ تأثير منخفض جوي، مصدره من جنوب على للمتوسط، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وتحول الطقس تدريجياً إلى متقلب، مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة قد تصل سرعتها أحياناً إلى 75 كلم/س، وارتفاع في موج البحر، على أن يستمر تأثيره حتى مساء الخميس.

الثلاثاء:



تسود أجواء غائمة جزئياً مع ظهور سحب مرتفعة، ويتكوّن ضباب على المرتفعات، فيما تبقى درجات الحرارة مستقرة دون تعديل يُذكر، وتنشط الرياح أحياناً.

الأربعاء:

يكون الطقس غائماً جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع تشكّل ضباب على المرتفعات، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على الجبال وفي الداخل. تنشط الرياح لتصل أحياناً إلى 75 كلم/س خاصة شمال البلاد، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر الذي قد يتخطى المترين. اعتباراً من بعد الظهر تزداد كميات السحب ويتحوّل الطقس إلى غائم، مع تساقط أمطار متفرقة تشتد ليلاً وتكون غزيرة أحياناً، مع احتمال حدوث برق ورعد.

الخميس:

يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع استمرار تشكّل الضباب على المرتفعات، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال برق ورعد، وتكون الرياح ناشطة أحياناً بحدود 50 كلم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر. يتحسّن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر، ليصبح مساءً قليل الغيوم.

الجمعة:

يكون الطقس غائماً جزئياً مع استمرار الضباب على المرتفعات، وترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، بينما تبقى مستقرة نسبياً على الساحل.