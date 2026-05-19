في البداوي.. اشكال واطلاق نار

تطور إشكال أمام أحد مواقف الركاب في منطقة البداوي الى تضارب واطلاق نار في الهواء من أسلحة حربية، من دون تسجيل أي إصابات، بحسب ما افادت مندوبة " ".وفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وباشرت ملاحقة المتسببين بالإشكال، الذي تشير المعلومات إلى أنه وقع على خلفية خلاف على نقل الركاب.