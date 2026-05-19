تعميم أوصاف جثّة سيّدة تعرّضت لحادث صدم على أوتوستراد البوار

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي أنه وبتاريخ 17-05-2026، تعرّضت امرأة مجهولة الهويّة لحادث صدم على المسلك لأوتوستراد البوار تحت ، ما أدّى إلى وفاتها. وهي في العقد الثالث من العمر، سوداء البشرة، نحيفة البنية، يبلغ طول قامتها حوالى /160/ سنتم، شعرها برتقالي قصير، عيناها عسليّتان، ولديها وشم على أعلى الأيمن بشكل رأس النسر، إضافةً إلى وشم بشكل ريشة ذات دائرتان على الكتف الأيسر. وقد وُضِعت الجثّة في برّاد مارتيم.لذلك، وبناءً على إشارة المختصّ، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويها، أو ممّن يعرف عنها شيئًا، التوجّه إلى سير في وحدة ، الكائن في سرايا جونية، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.