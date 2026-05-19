أوضاع أهالي القرى الحدودية بين الحجار وقائمقام مرجعيون

اطّلع وزير الداخلية أحمد الحجار، في خلال لقائه، قائمقام مرجعيون بالتكليف رئيس دائرة لبنان الجنوبي وسام الحايك، على أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية، ولا سيما في قضاء مرجعيون.
وحيّا الوزير الحجار الأهالي، مثنياً على تمسكهم بأرضهم وصمودهم رغم الظروف والتحديات، ومؤكداً الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الجهود لتلبية حاجاتهم وتعزيز مقومات صمودهم.
كما شدد الوزير الحجار على أهمية مواصلة العمل لتسهيل شؤون المواطنين الإدارية وإنجاز معاملاتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم.
وشاركت في اللقاء المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب.