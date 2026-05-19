أوضاع أهالي القرى الحدودية بين الحجار وقائمقام مرجعيون

اطّلع وزير الداخلية ، في خلال لقائه، قائمقام بالتكليف الجنوبي ، على أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية، ولا سيما في قضاء مرجعيون.

وحيّا الوزير الأهالي، مثنياً على تمسكهم بأرضهم وصمودهم رغم الظروف والتحديات، ومؤكداً الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الجهود لتلبية حاجاتهم وتعزيز مقومات صمودهم. كما شدد الوزير الحجار على أهمية مواصلة العمل لتسهيل شؤون المواطنين الإدارية وإنجاز معاملاتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم.

Advertisement

وشاركت في اللقاء المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب.