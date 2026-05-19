نصفها في جنوب لبنان.. ماذا قالت صحيفة بريطانيّة عن الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في الشرق الأوسط؟

وقالت الصحيفة إنّ الجيش سيطر على أراضٍ في وجنوب وسوريا، ما يمثل نحو 5% من مساحة إسرائيل ضمن حدودها لعام 1949.



ولفتت إلى أنّ حوالي نصف الأراضي المحتلة يقع في جنوبي لبنان، حيث أقامت القوات منطقة عازلة لردع " ". أما باقي الأراضي فيقع في قطاع غزة وسوريا.



ونتيجة لذلك، يقطن نحو مليوني نسمة من سكان غزة حاليًا في 40% فقط من مساحة القطاع قبل الحرب.



وأكدت "فايننشال تايمز" أنه على الرغم من أن استراتيجية إسرائيل الجديدة حظيت بدعم من الأوساط الأرثوذكسية المتشددة في البلاد، إلا أنها تسببت في دمار كبير وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط. (ارم نيوز)