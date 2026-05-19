|
لبنان
نصفها في جنوب لبنان.. ماذا قالت صحيفة بريطانيّة عن الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
19-05-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" قالت إنّ
إسرائيل
احتلت حوالي 1000 كيلومتر مربع من أراضي
الشرق الأوسط
كجزء من استراتيجية رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
العسكرية الجديدة رداً على هجوم 7 تشرين الأوّل 2023 الذي شنته "
حماس
".
وقالت الصحيفة إنّ الجيش
الإسرائيلي
سيطر على أراضٍ في
قطاع غزة
وجنوب
لبنان
وسوريا، ما يمثل نحو 5% من مساحة إسرائيل ضمن حدودها لعام 1949.
ولفتت إلى أنّ حوالي نصف الأراضي المحتلة يقع في جنوبي لبنان، حيث أقامت القوات
الإسرائيلية
منطقة عازلة لردع "
حزب الله
". أما باقي الأراضي فيقع في قطاع غزة وسوريا.
وبحسب الصحيفة، تسيطر القوات الإسرائيلية على أكثر من نصف قطاع غزة؛ ما أدى إلى إنشاء مناطق عازلة إضافية.
ونتيجة لذلك، يقطن نحو مليوني نسمة من سكان غزة حاليًا في 40% فقط من مساحة القطاع قبل الحرب.
وأكدت "فايننشال تايمز" أنه على الرغم من أن استراتيجية إسرائيل الجديدة حظيت بدعم من الأوساط الأرثوذكسية المتشددة في البلاد، إلا أنها تسببت في دمار كبير وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط. (ارم نيوز)
