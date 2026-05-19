الحركة سجلت صفر في المئة.. قطاع في لبنان يُعاني من شللٍ تام

بسبب تداعيات الاعتداءات والأزمة الاقتصادية المُستمرة منذ سنوات، يشهد قطاع استيراد السيارات المستعملة في حالة شلل تامة وسط تراجع حاد في الطلب وتكدّس السيارات في المعارض.وفي هذا الإطار، يؤكد العديد من مستوردي السيارات المستعملة لـ " " ان "حركة البيع تبلغ نسبة صفر في المئة في الوقت الذي تستمر فيه السيارات بالوصول إلى مرفأ رغم غياب القدرة الشرائية والسيولة اللازمة لتخليصها جمركيًا، إضافة إلى ارتفاع كلفة التخزين والشحن والتأمين بسبب مخاطر الحرب ما يُضاعف من خسائر المستوردين يوميًا."ويشير هؤلاء إلى ان "القطاع يواجه أيضًا أعباء ضريبية مرتفعة فالرسوم والضرائب على السيارات المستعملة تصل إلى نحو 70% من قيمة السيارة الأمر الذي تسبب بإقفال نحو 50% من معارض السيارات".ويعتبر مستوردو السيارات" أن أي تعافٍ لهذا القطاع يبقى مرتبطا بعودة الاستقرار الأمني والسياسي وتحسن الوضع الاقتصادي خصوصًا مع اعتماد السوق سابقا على لتنشيط المبيعات".