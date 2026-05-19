الرئيس عون تابع مع زواره أوضاع المناطق واللبنانيين وشؤوناً عامة

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات نيابية وتربوية وما يعنى بحقوق الانسان في المؤسسات والأجهزة الأمنية، تابع خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضاع المناطق والبلدات والأمور العامة في البلاد وابرز المواضيع المطروحة على الساحة المحلية، إضافة الى كيفية تعزيز مبدأ الحوكمة في قطاع الامن بالتعاون مع المركز الدولي في جنيف، والواقع الجامعي في .وفد من نواب " "وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وفداً من نواب " الحر" ضم السادة: جورج عطا الله، سليم عون، نقولا الصحناوي، سامر الثوم وسيزار ابي خليل، وجرى عرض للأوضاع العامة في ظل التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والاعتداءات الاسرائيلية وتأثيرها على واقع اللبنانيين، إضافة الى مسألة قانون العفو المطروح على مجلس النواب.وبعد اللقاء، تحدث النائب ابي خليل باسم الوفد فقال:"زرنا اليوم فخامة الرئيس، زملائي من نواب الوطني الحر وأنا، وكان لنا لقاء تحدثنا خلاله بمواضيع عدة، ومنها "مقترح التيار الوطني الحر لحماية لبنان" الذي باشرنا به من هنا في 6 آذار الماضي. ووضعنا فخامته في أجواء الاتصالات التي قمنا بها واللقاءات التي أجريناها، إضافة الى ملاحظات السياسيين حوله. وقد لقينا دعم فخامته لهذا المسار."أضاف: "كان لنا كذلك حديث مع فخامة الرئيس حول المفاوضات التي كان لـ"التيار الوطني الحر" موقف مكتوب ومنشور ببيان رسمي بخصوصها، الى جانب تأييدنا لها، والملاحظات التي أبديناها حول اهداف هذه المفاوضات وطريقتها. لكن كان هناك إتفاق ان المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد المتبقي اليوم لتحقيق وقف إطلاق نار وحماية اللبنانيين والأراضي اللبنانية. وبمعرض هذا النقاش، كان لنا إستنكار للحملة التي تعرَّض لها فخامة الرئيس، بشخصه وموقعه، وبمكانة رئاسة الجمهورية وهيبتها. وهذا امر يذكَّرنا بحملات تعرَّض لها فخامة الرئيس ، ونحن لا نريد تكرار مثل هذا الأمر الذي هو بمثابة خط أحمر لا نرضى تخطيه."وقال: "كان هناك حديث أيضا عن موضوع إقتراح العفو العام الذي تتم مناقشته اليوم في اللجان المشتركة. وكان هناك تطابق في الرأي مع فخامته، حيث اننا مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المساجين. وعلى السلطات ان تعمل ضمن الأنظمة اللبنانية والأدوات القانونية العديدة المتوفرة لرفع الظلم عن المساجين، لا ان نذهب الى إقرار عفو عام يعزز ثقافة الإفلات من العقاب والعودة الى الجريمة، ويسيء الى أهالي الضحايا والشهداء، سواء من العسكريين او المدنيين الذين سقطوا على يد قتلة. وإذا كان هناك من تأخير في المحاكمات، فمن الواجب العمل على تسريعها. وإذا كان هناك من ظلم، فمن واجبنا رفعه. وإذا كان هناك من نقص في الأدوات القانونية، فلنتقدم بإقتراحات قوانين في هذا المجال. وإذا كانت المادتان 108 او 112 من قانون أصول المحاكمات الجزائية غير كافيتين او تحتويان على ثغرة ما، فلنعمل على معالجتهما."وفد من لجنة التربية النيابيةوعرض الرئيس عون مع كل من رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، وعضوي اللجنة النائبين بلال حشيمي واشرف بيضون، شؤوناً تربوية في ضوء الاقتراب من نهاية العام الدراسي والصعوبات التي واجهت القطاع التربوي، ولا تزال، بفعل الازمات والاحداث التي يعيشها لبنان، إضافة الى التحضيرات الجارية لاجراء الامتحانات الرسمية.وتحدث النائب مراد بعد اللقاء فقال: "تشرفنا اليوم كوفد من لجنة التربية النيابية بزيارة فخامة الرئيس، وابدينا له ملاحظاتنا بموضوعية شديدة على الآلية المعتمدة من قبل وزارة التربية للامتحانات الرسمية. كما نقلنا له هواجس ومخاوف شريحة كبيرة من الاسرة التربوية المعنية باجراء الامتحانات، ولا سيما الطلاب الذين يعانون على كافة الصعد، وغداً ستعقد اللجنة لقاء تشاورياً طارئاً مع افراد الاسرة التربوية ليبنى على الشيء مقتضاه.وبعدها، سلمنا فخامته مذكرة بملاحظاتنا ومقترحاتنا على الخطة، وكلنا ثقة ان تلقى آذاناً صاغية لديه لانها تصب في خانة حماية لبنان ووحدته وتحفظ سلامة طلابه وحياتهم المعرضة للخطر، وتراعي الظروف الأمنية والاجتماعية والتربوية والنفسية التي يمرّ بها طلابنا واهل الوطن اجمع".