جلسة موسعة في حلبا لرؤساء واتحادات البلديات بدعوة من المحافظ لبكي

عُقدت في قاعة المكتبة في مبنى البلدي - ، بدعوة من عكّار المحامي ، جلسة معلومات موسّعة لرؤساء البلديات واتحادات البلديات في محافظة عكّار، مثّل خلالها المحافظ أمين سر المحافظةوتمحورت الجلسة حول مشروع مراكز التجميع والفرز ضمن مشروع "UPOPs/3Rs – عكّار"، المموّل من العالمي (GEF) والبنك الدولي، والمنفّذ من بالشراكة مع منظمة UNOPS.وقدّم المهندس طارق سمرجي، ممثلاً عن UNOPS، عرضاً مفصلاً تناول أهداف المشروع وآلية إنشاء مراكز الاستلام والفرز، والتجهيزات التي سيوفّرها للبلديات المستفيدة، إضافة إلى شروط الأهلية وآلية التقدّم بالطلبات.وشهدت الجلسة نقاشات وأسئلة من الحضور عكست اهتمام البلديات بالمبادرة وحماسها للمشاركة فيها، لما تحمله من أثر بيئي وتنموي إيجابي على مستوى المحافظة، من خلال الحدّ من الحرق العشوائي للنفايات، وخفض الانبعاثات السامة، وتعزيز ثقافة الفرز من المصدر وإعادة التدوير، بما ينسجم مع التوجّهات البيئية لعكّار وأهداف التنمية المستدامة .