الكتائب: الالتفاف حول الدولة في مفاوضات واشنطن لحسم وقف إطلاق النار

جدد المكتب السياسي الكتائبي، إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، دعوته إلى تأمين حاضنة وطنية واسعة للمفاوضات الجارية في ، مؤكداً أن انخراط الدولة في هذا المسار يعد خطوة أساسية لثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب ، وإنهاء الحرب، وضمان عودة والحرية للأسرى.

Advertisement

وندد الحزب بالهجوم الذي يشنه على رئيس الجمهورية جوزاف عون والعملية التفاوضية، معتبراً إياه مؤشراً على رغبة الحزب في إبقاء الساحة ورقة للمساومة الإقليمية على حساب مصلحة أبناء الجنوب.



وفي الشأن الميداني والإنساني بالعاصمة، أبدى المكتب السياسي تأييده لإزالة الخيم من واجهة البحرية، واصفاً الخطوة بالضرورية للحد من الضغوط الأمنية الناتجة عن استغلال هذا الملف في غايات غير إنسانية، مشيراً إلى أن المدينة الرياضية المجهزة تظل البديل الملائم لاستيعاب النازحين وتلبية احتياجاتهم.



وعلى الصعيد الاجتماعي، أعرب الحزب عن قلقه إزاء تصاعد مظاهر العنف المدرسي والتنمر بين المراهقين، مطالبًا الحكومة والوزارات المختصة بوضع سلامة الشباب في مقدمة الأولويات عبر تفعيل استراتيجيات حماية الطفل في المؤسسات التربوية والصحية، وإقرار قوانين رادعة تمنع الإساءة والتنكيل، بالتوازي مع دور مسؤول من العائلات والمدارس.