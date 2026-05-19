بتمويل من الصندوق العربي.. شحنة مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي

Advertisement

بدأت الأمانة العامة لجامعة إرسال مساعدات صحية وإنسانية عاجلة إلى في ، لمواجهة الظروف الإنسانية الطارئة التي تمر بها البلاد. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الصادرة في آذار الماضي لتوفير الاحتياجات الدوائية والطبية الأساسية للشعب اللبناني.وقد تولى السفير رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الإشراف الميداني والتنسيق بين الأمانة الفنية للمجلس ووزارتي الصحة في مصر ولبنان، حيث جرى تسليم الدفعة الأولى التي تضم 436 طرداً طبيّاً. ومن المنتظر استكمال الشحنة التي يبلغ إجمالي حجمها 609 طرود بوزن 7 أطنان خلال الأيام القليلة المقبلة، بدعم مالي من الصندوق العربي للتنمية الصحية.وفي غضون ذلك، أعرب الوفد اللبناني المشارك في أعمال الـ 64 لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف عن تقديره لجهود ووزارة الصحة في تأمين هذه الإمدادات، مشيداً بالتنسيق المستمر الذي يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتمكينها من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.