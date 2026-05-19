لبنان

بتمويل من الصندوق العربي.. شحنة مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي

Lebanon 24
19-05-2026 | 08:38
بتمويل من الصندوق العربي.. شحنة مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي
بدأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إرسال مساعدات صحية وإنسانية عاجلة إلى وزارة الصحة العامة في لبنان، لمواجهة الظروف الإنسانية الطارئة التي تمر بها البلاد. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الصادرة في آذار الماضي لتوفير الاحتياجات الدوائية والطبية الأساسية للشعب اللبناني.
وقد تولى السفير رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت الإشراف الميداني والتنسيق بين الأمانة الفنية للمجلس ووزارتي الصحة في مصر ولبنان، حيث جرى تسليم الدفعة الأولى التي تضم 436 طرداً طبيّاً. ومن المنتظر استكمال الشحنة التي يبلغ إجمالي حجمها 609 طرود بوزن 7 أطنان خلال الأيام القليلة المقبلة، بدعم مالي من الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وفي غضون ذلك، أعرب الوفد اللبناني المشارك في أعمال الدورة الـ 64 لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف عن تقديره لجهود الجامعة العربية ووزارة الصحة المصرية في تأمين هذه الإمدادات، مشيداً بالتنسيق المستمر الذي يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية اللبنانية وتمكينها من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
