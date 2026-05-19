الواقع الصحي بين عبد الله وممثل منظمة الصحة العالمية

بحث رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله في خلال استقباله مدير مكتب لبنان في منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر، في مكتبه في مجلس النواب، الشأن الصحي العام والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الحرب الدائرة وانعكاساتها على المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات الصحية الأساسية.
كما تناول اللقاء اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامية المدرج على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، بعد إقراره في اللجنة الفرعية، "لما يشكّله من خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الصحية وتأمين الرعاية الطبية للمواطنين بصورة عادلة ومستدامة".