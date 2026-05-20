شخصية أميركية وازنة: التفاهمات لا تعني ضمان وقف إطلاق النار

Advertisement

أبلغت شخصية أميركية وازنة مرجعاً بارزاً في أنّه لا توجد أي ضمانات فعلية لإمكان تثبيت وقف إطلاق النار في المرحلة المقبلة، وأنّ كل الطروحات المتداولة حتى الآن تبقى ضمن إطار الكلام السياسي غير القابل للبناء عليه عملياً.وبحسب المعلومات، شددت الشخصية الأميركية على أنّ غير قادرة على تقديم أي حاسم أو ضمانات نهائية مهما بلغت طبيعة الخطوات المقدمة من لبنان، ما يعكس حجم الضبابية المحيطة بالمسار الإقليمي والتعقيدات المرتبطة بالقرار .