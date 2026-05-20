يروّج عملة مزيّفة في عكّار.. وشعبة المعلومات توقفه

20-05-2026 | 02:31
يروّج عملة مزيّفة في عكّار.. وشعبة المعلومات توقفه
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها عمليّات النّصب والاحتيال وترويج العملات المزيّفة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج عملة مزيّفة في بلدة مشحا وعددٍ من بلدات منطقة الجومة والمناطق المجاورة، في قضاء عكّار.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

م. ي. (مواليد 2002، لبناني)
بتاريخ 15-5-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج عملة مزيّفة في بلدة مشحا.

بتفتيشه، ضُبط بحوزته مبلغ /900/ دولار أميركي مزيّفة من فئة الـ /100/ دولار.

سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
