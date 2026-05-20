كرامي شاركت في المنتدى العالمي حول "الابتكار والتعاون في التعليم" في لندن

20-05-2026 | 02:38
كرامي شاركت في المنتدى العالمي حول الابتكار والتعاون في التعليم في لندن
شاركت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في المنتدى العالمي حول "الابتكار والتعاون في التعليم"، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، على رأس وفد ضم المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي والمسؤول عن التعليم غير النظامي جوليان جلخ،  بمواكبة من مديرة المجلس الثقافي البريطاني ميسا ضاوي وفريق عمل المجلس
بعد المشاركة في افتتاح المؤتمر الذي ضم وزراء وخبراء ومجددين في التربية من أنحاء العالم، تم عرض الوضع التربوي في لبنان والتحديات التي تخوضها الوزارة في ظل الحروب والاحتلال والأزمات المتوالية وتحول المدارس إلى مراكز للإيواء. كما كان عرض لخطط الوزارة للمحافظة على استمرارية التعليم، وتم التشديد على حاجة لبنان إلى دعم دولي للمحافظة على استمرارية التعليم ودوره. 

كذلك شارك الوفد في جلسة الحوار الاستراتيجي حول أولويات التعليم الوطنية، والتي تناولت التحديات والفرص الرئيسية في قطاع التعليم اللبناني، وحددت سبل الدعم الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق أولويات إصلاح التعليم الوطني وتعزيز مرونة النظام على المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، عُقدت اجتماعات مع هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي البريطانية لتبادل وجهات النظر حول سبل ضمان الجودة وتطوير التعليم العالي.

من جهة ثانية توجت مشاركة لبنان بفوز مشروع مدارس السما بجائزة المدارس العالمية المقدمة من مؤسسة فاركي، تقديرًا لجهوده المؤثرة في دعم تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 

كذلك شاركت كرامي مع الوفد المرافق، في الجلسات التي عقدت حول التعليم من أجل المواطنة العالمية في عالم يمر بأزمات، وفي الجلسة حول التعليم من أجل الاستعداد للمستقبل في عالم سريع التغير. وعقدت على هامش المؤتمر، لقاءات مع العديد من الشركاء في مجال التعليم، والجهات المانحة ووزراء التعليم، كما التقت ممثلين عن دور النشر العالمية ومنها دار نشر بيرسون، ودار نشر يورك، وكبار المسؤولين في المجلس الثقافي البريطاني ورئيس منظمة البكالوريا الدولية.
