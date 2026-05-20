لبنان

سعيد شارك في مؤتمر دولي بباريس لبحث مكافحة التمويل غير المشروع: نسعى للخروج من اللائحة الرمادية

Lebanon 24
20-05-2026 | 02:40
سعيد شارك في مؤتمر دولي بباريس لبحث مكافحة التمويل غير المشروع: نسعى للخروج من اللائحة الرمادية
شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يرافقه وفد مصغّر، في مؤتمر “No Money for Terror” الذي عُقد في Paris برعاية G7.
وقد جمع المؤتمر كبار المسؤولين الدوليين، بمن فيهم وزير المالية الفرنسي، ووزير الخزانة الأميركي السيد Scott Bessent، ورئيس World Bank Group، والمديرة العامة لـ International Monetary Fund، وحكام المصارف المركزية من المنطقة بما في ذلك حاكم البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الإقليمية التابعة لـ Financial Action Task Force في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال المؤتمر، شارك الحاكم في مناقشات ركزت على الأدوات والآليات المطلوبة لمكافحة التمويل غير المشروع، وأموال المخدرات، وتمويل الإرهاب، ومنع دخولها إلى النظام المالي الشرعي.
وأكد حاكم مصرف لبنان أن الإجراءات والتدابير التنظيمية المستمرة التي يعتمدها تبقى منسجمة بالكامل مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية، وتعزيز معايير الشفافية والامتثال، واستعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي، ودعم جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية التابعة لـ Financial Action Task Force.
 
الكويت: ضبط 24 شخصًا في قضية تمويل غير مشروع مرتبط بأنشطة مشبوهة
لندن وباريس تعقدان مؤتمرا اليوم وغدا بمشاركة 30 دولة لمناقشة التخطيط العسكري لمضيق هرمز
مشاركة لبنانية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وجابر يشير الى توقيع اتفاق تمويلي اليوم
نحو الخروج من "القائمة الرمادية".. سلام يترأس اجتماعاً لمتطلبات (FATF)
