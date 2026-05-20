فرح غادرت منذ فترة مدينة صيدا ولم تَعُد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقودة:فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانية)التي غادرت مدينة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر صيدا القديمة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم 721701-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.