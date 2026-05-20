مطار القليعات وضع على سكة التشغيل.. متى تنطلق الرحلات منه وإليه؟

"خاص لبنان24"

20-05-2026 | 06:15
مطار القليعات وضع على سكة التشغيل.. متى تنطلق الرحلات منه وإليه؟
مطار القليعات وضع على سكة التشغيل.. متى تنطلق الرحلات منه وإليه؟
في خطوة تشكّل محطة أساسية على طريق إعادة تشغيل مطار مدني ثانٍ في لبنان، أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني فضّ العروض في جلسة المزايدة العموميّة الخاصة بتلزيم تشغيل واستثمار مطار القليعات.
ورست المزايدة على شركة "Sky Lounges Services"، وذلك بعد استكمال الإجراءات وفقًا لأحكام قانون الشراء العام، وبما يتوافق مع معايير الشّفافيّة والتنافسيّة القانونيّة والإدارية، وبما يحفظ مصلحة الدولة اللبنانية ويؤمّن أفضل الشّروط التشغيليّة والاستثماريّة للمشروع".

وعن موعد العمل في مطار رينيه معوض، يؤكد رئيس لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات حامد زكريا ان "مزايدة التلزيم تقضي بأن يتم البدء بالبناء بعد 3 اشهر من الآن أي في نهاية شهر آب 2026."

ولفت إلى انه "قبل بناء مبنى المسافرين الجديد يجب ازالة المبنى القديم وهذا يتطلب وقتا أيضا"، وأضاف ان "أعمال البناء قد تستغرق عاما كاملا وبالتالي لن يفتح مطار القليعات قبل منتصف الـ 2027 بشكل جزئي ايضا وليس بشكل نهائي."

ويحتاج مطار القليعات لكي يعمل بشكل سليم وآمن إلى بنية تحتية أساسية، ومدارج وممرات جاهزة وفق المعايير الدولية، نظام إضاءة وملاحة حديث، صالات ركاب مناسبة، مرافق لصيانة الطائرات، الخدمات التنظيمية، إدارة أمنية أي جمارك وأمن عام، موارد بشرية وتقنية، تدريب طيارين، تدريب موظفي مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى فرق دعم لوجستي وتشغيلي.

ومن المتوقع ان يشكّل هذا المشروع رافعة اقتصادية وإنمائية لشمال لبنان وعكار، من خلال تنشيط الحركة السياحية والتجاريّة والخدمات اللّوجستيّة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهل المنطقة. 

من قاعدة للحلفاء الى مطار عسكري ومدني
تم تصنيف مطار الرئيس رينيه معوض كمطار مدني وعسكري نظرا الى وجود قاعدة عسكرية يشغلها حالياً الجيش. وهو يبعد عن بيروت مسافة 105 كيلومترات، وعن مدينة طرابلس 25 كيلومتراً، وعن الحدود اللبنانية ـ السورية حوالي 6 كيلومترات.
 
أنشأه الحلفاء عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، كمطار عسكري، ليتحوّل في العام 1960 إلى مطار صغير تابع لشركة "أي بي سي" النفطية، حيث كان يُستخدم لنقل المهندسين والموظفين والعمال بين لبنان والدول العربية، عندها اتخذ طابع المطار المدني.

عام 1966 وضع الجيش يده على المطار حتى سنة 1969 لتدريب طيارين على طائرات الميراج الفرنسية

يمتد المطار على مساحة 5.5 ملايين متر مربع موزعة على الشكل الآتي: الجزء الجنوبي وتبلغ مساحته 3.25 ملايين متر مربع للمطار، وتبلغ مساحة الجزء الشمالي وهو المنطقة الإستثمارية 2.25 مليوني متر مربع، ويرتبط بشبكة طرق دولية ساحلية وداخلية. كما ان المطار مجهَّز بمدرّج طوله 3200 متر قابل لزيادته 400 متر إضافي، وعرضه 60 متراً، ومجهّز بطول مواز لطول المدرج، وتتوافر فيه تجهيزات ومستودعات للوقود وهنغارات للصيانة وقطع غيار وأجهزة اتصال ورادار.
 
المصدر: لبنان 24
