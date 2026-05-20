الهيئة العليا للاغاثة: وصول الدفعة الرابعة من المساعدات الاردنية عبر معبر المصنع غدا

أعلنت الهيئة للاغاثة وصول الدفعة الرابعة من حملة المساعدات الاغاثية التي تنظمها الاردنية الهاشمية وهي مؤلفة من 25 شاحنة، مقدمة الى عبر ، الى معبر المصنع الحدودي، وذلك يوم غد الخميس، وسيكون في استقبالها السفير الاردني وليد حديد وامين عام الهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة.

