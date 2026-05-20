مرفأ بيروت اعلن استمرار العمل ايام 23 و29 و30 الحالي

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ ، في بيان، أنه حرصاً على تأمين استمرارية الحركة التشغيلية وعدم انقطاع الخدمات، سيستمر العمل في المرفأ وفق الدوام العادي والكامل خلال التواريخ المحددة ادناه:-السبت 23 أيار: من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 4:00 بعد الظهر.-الجمعة 29 والسبت 30 أيار: من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 4:00 بعد الظهر.واشارت الادارة الى ان هذا الإجراء يأتي، بالتنسيق مع ووزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، والصناعة، بما يضمن استمرارية إنجاز المعاملات وتسهيل حركة خروج البضائع، ولا سيما المواد الغذائية ودعماً للحركة التجارية واستمرارية عمل القطاعات المعنية، مؤكدة جهوزيتها الكاملة لمتابعة مختلف العمليات والخدمات ضمن المرفأ خلال الأيام المذكورة، وفق الوتيرة التشغيلية المعتادة.